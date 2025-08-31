Aydın'da 2025-2026 Su Ürünleri Av Sezonu Açılıyor

Aydın'da 2025-2026 su ürünleri av sezonu, Kuşadası Balıkçı Barınağı'nda düzenlenecek törenle açılacak.

Aydın'da 2025-2026 su ürünleri av sezonu açılış töreni Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz'in de katılımıyla 31 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yeni av sezonunun balıkçılar ve sektör paydaşları için hayırlı ve bereketli olmasının temennisinde bulunuldu. Aydın'da denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar, 2025-2026 sezonu için "vira bismillah" diyerek ağlarını denize bırakacak. - AYDIN