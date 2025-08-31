Aydın'da 2025-2026 Su Ürünleri Av Sezonu Açılıyor

Aydın'da 2025-2026 Su Ürünleri Av Sezonu Açılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da 2025-2026 su ürünleri av sezonu, Kuşadası Balıkçı Barınağı'nda düzenlenecek törenle 31 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de açılacak. Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz'in katılacağı törenle balıkçılar sezona 'vira bismillah' diyerek başlayacak.

Aydın'da 2025-2026 su ürünleri av sezonu, Kuşadası Balıkçı Barınağı'nda düzenlenecek törenle açılacak.

Aydın'da 2025-2026 su ürünleri av sezonu açılış töreni Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz'in de katılımıyla 31 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yeni av sezonunun balıkçılar ve sektör paydaşları için hayırlı ve bereketli olmasının temennisinde bulunuldu. Aydın'da denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar, 2025-2026 sezonu için "vira bismillah" diyerek ağlarını denize bırakacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anıtkabir'deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı

Törene damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.