Aydın Büyükşehir Belediyesi Gençlik Caddesi'nde Yol Yapım Çalışmalarını Tamamladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri Meşrutiyet Mahallesi'ndeki Gençlik Caddesi'nde gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarını tamamladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla il genelinde eşzamanlı olarak yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Efeler Gençlik Caddesi'nde sıcak asfalt serimi çalışmasını bitirdi. Ekipler 1000 ton sıcak asfalt serimi ve kaldırım çalışmasının ardından şerit çizgilerinin çizerek çalışmaları tamamladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden ve arttırarak devam ediyoruz" dedi. Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirterek hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar için Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN