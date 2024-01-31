Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Yenipazar'da vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Yenipazar'da vatandaşlarla ve pazar esnafıyla bir araya geldi. Çerçioğlu'na, Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden ve Cumhuriyet Halk Partisi Yenipazar Belediye Başkan Adayı Malik Ercan da eşlik etti.

Vatandaşlar, yoğun ilgiyle karşıladıkları Çerçioğlu'na geçinemediklerini, enflasyon karşısında zor durumda kaldıklarını anlattı. Maaşlarının simit ve çaya bile yetmediğinden yakınan emekliler, pazarlardan da alışveriş yapamaz hale geldiklerini dile getirdi. Çerçioğlu ise yaşanan ekonomik zorlukları çok iyi bildiklerinin altını çizip, her geçen gün sosyal yardıma başvuran vatandaş sayısının arttığını söyledi.

Sosyal belediyeciliği, ihtiyaç sahibi olan her vatandaşa eşit şekilde ulaştırdıklarını belirten Çerçioğlu, "Bugün vatandaşlarımız bir simit alırken bile hesap ederek alır hale gelmiş durumda. Emeklilerimizin durumu ortada. Çarşı, pazar ateş pahası. Bizler Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın yanındayız, olmaya da devam edeceğiz" dedi.