Ayakkabı Tamircisi: 'Meslek Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya'

Tekirdağ Süleymanpaşa'da ayakkabı tamiri yapan 53 yaşındaki usta Tolga Atmacalar, mesleğin yok olmaya yüz tuttuğunu belirterek, "Benim en genç çırağım 70 yaşında" diyerek bu mesleğin mevsime göre yoğunluğun oluştuğunu ifade etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan tarihi bedesten çarşısında yıllardır ayakkabı tamiri yapan Tolga Atmacalar, yazın işlerinin durgunlaştığını, kışın ise yoğunlaştığını söyledi. Atmacalar, "Yaz aylarında işlerimiz sakinleşiyor çünkü insanlar terlik, sandalet gibi ayakkabılar giyiyor. Kış aylarında ise herkes bot giymek zorunda kalıyor, bu da bizim işlerin yoğunlaşmasına neden oluyor" dedi.

"En genç çırağım 70 yaşında"

Yıllarını bu işe vermiş olan Atmacalar, çırak bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini belirterek, "Çırak yok artık, kalmadı çıraklar. Benim yanımdaki en genç çırak 70 yaşında. Gelmiyorlar bu işleri sevmiyorlar. Zahmetli, kirli ve emek isteyen işler olduğu için kimse yanaşmıyor" ifadelerini kullandı.

"Meslek ölmesin diye direniyoruz"

Ayakkabı tamirciliğinin artık unutulmaya yüz tuttuğunu dile getiren Atmacalar, mesleği yaşatmak için mücadele ettiğini vurgulayarak, "Ben bu işi sevdiğim için devam ediyorum. Ama bizden sonra kim yapar, bilmiyorum. Bu meslek ölmesin diye direniyoruz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ