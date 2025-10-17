Haberler

Ayakkabı Tamircisi: 'Meslek Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya'

Ayakkabı Tamircisi: 'Meslek Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Süleymanpaşa'da ayakkabı tamiri yapan Tolga Atmacalar, mesleğin yok olmaya yüz tuttuğunu ve çırak bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini açıkladı. Atmacalar, yaz aylarında işlerin azalması, kış aylarında ise artmasıyla ilgili gözlemlerini paylaştı.

Tekirdağ Süleymanpaşa'da ayakkabı tamiri yapan 53 yaşındaki usta Tolga Atmacalar, mesleğin yok olmaya yüz tuttuğunu belirterek, "Benim en genç çırağım 70 yaşında" diyerek bu mesleğin mevsime göre yoğunluğun oluştuğunu ifade etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan tarihi bedesten çarşısında yıllardır ayakkabı tamiri yapan Tolga Atmacalar, yazın işlerinin durgunlaştığını, kışın ise yoğunlaştığını söyledi. Atmacalar, "Yaz aylarında işlerimiz sakinleşiyor çünkü insanlar terlik, sandalet gibi ayakkabılar giyiyor. Kış aylarında ise herkes bot giymek zorunda kalıyor, bu da bizim işlerin yoğunlaşmasına neden oluyor" dedi.

"En genç çırağım 70 yaşında"

Yıllarını bu işe vermiş olan Atmacalar, çırak bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini belirterek, "Çırak yok artık, kalmadı çıraklar. Benim yanımdaki en genç çırak 70 yaşında. Gelmiyorlar bu işleri sevmiyorlar. Zahmetli, kirli ve emek isteyen işler olduğu için kimse yanaşmıyor" ifadelerini kullandı.

"Meslek ölmesin diye direniyoruz"

Ayakkabı tamirciliğinin artık unutulmaya yüz tuttuğunu dile getiren Atmacalar, mesleği yaşatmak için mücadele ettiğini vurgulayarak, "Ben bu işi sevdiğim için devam ediyorum. Ama bizden sonra kim yapar, bilmiyorum. Bu meslek ölmesin diye direniyoruz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'ya gidiyorlar: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Geçmişi Helenistik döneme kadar uzanan tarihi burca klima taktılar

Geçmişi Helenistik döneme uzanan tarihi yapıya büyük saygısızlık
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren doktora hapis cezası

Doktorun köpeklere yaptıkları cezasız kalmadı
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.