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Avrupa'da altın madalya kazanan milli boksör Akbaş, Rektör Akpolat’ı ziyaret etti

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Avrupa'da altın madalya kazanan milli boksör Akbaş, Rektör Akpolat’ı ziyaret etti
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Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Akpolat, Akbaş'ı tebrik ederek hediye takdim etti.

Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan milli boksör Hatice Akbaş, Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, milli boksörün babası ve aynı zamanda antrenörü Kerem Akbaş ile antrenörü Elif Şekerci eşlik etti.

Rektör Akpolat, İnönü Üniversitesinin yetiştirdiği başarılı sporculardan olan Hatice Akbaş'ı başarısından dolayı tebrik ederek günün anısına hediye takdim etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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