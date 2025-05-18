ATO Başkanı Baran: "Gençliğin enerjisi en büyük sermayemiz"

ATO Başkanı Baran: 'Gençliğin enerjisi en büyük sermayemiz'
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Gençliğin enerjisi en büyük sermayemiz" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Gençliğin enerjisi en büyük sermayemiz" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak bağımsızlık mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919 gününün, Türk milletinin geleceğini değiştiren tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Baran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak, istiklal meşalesini yaktığı 19 Mayıs 1919, milletimizin istiklal tutkusu ve istikbaline sahip çıkışının sembolü, üretken ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti hedefine doğru atılmış ilk adımdır. 19 Mayıs sadece bir tarih değil, bağımsızlık tutkusunun ve azminin simgesidir. Bu önemli günü, gençlere armağan eden Atatürk, ülkemizin parlak geleceğinin inşasını Türk gençliğine emanet ederek, onlara duyduğu güveni göstermiştir. Bugün her bir gencimiz, Türkiye'nin geleceğini omuzlarında taşıyan en büyük umudumuz, gençlerimizin enerjisi ve vizyonu ise en güçlü sermayemizdir. Bugün gençlerimiz, genç girişimcilerimiz, genç iş gücümüz ülkemizin yerli ve milli üretim gücü, ekonomik bağımsızlığı, küresel rekabet gücünün lokomotifi durumunda. İş dünyası olarak, gençlerimizin yenilikçiliğini, üretkenliğini artırmak üzere tüm imkanlarımızı seferber ediyor, siyasi bağımsızlığımızı, ekonomideki başarılarımızla güçlendirerek, daha parlak bir gelecek hedefiyle çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanı uğruna canını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletçe coşkuyla kutlayacağımız nice bayramlar diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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