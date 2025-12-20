ATAÜNİ genç ofisten ufuk açan panel: 'Fikirden aksiyona giden yol'

Gençlik ve Spor Bakanlığının üniversite yapılanması olarak hayata geçirilen Genç Ofis uygulaması kapsamında, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde "Fikirden Aksiyona Giden Yol" paneli düzenlendi.

Gençlik çalışmaları, gönüllülük faaliyetleri, kültürel ve sportif etkinliklerin desteklenmesi amacıyla Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde kurulan AtaÜni Genç Ofis, Hukuk Fakültesinde önemli bir organizasyona imza attı.

Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele; Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Başsavcı Vekili Erkan Çörekçi ile Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu katıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikte, hukuk ve kamu yönetiminin farklı alanlarında görev yapan isimler, mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak yol gösterici değerlendirmelerde bulundu.

Panelin açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, gençleri üniversitede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çağdaş ve nitelikli bir adalet sisteminin ancak güçlü bir insan kaynağıyla mümkün olabileceğine dikkat çekti. 2025-2029 Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde hukuk eğitiminin önemine vurgu yapan Hacımüftüoğlu, hukuk fakültesi öğrencilerinin yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulamaya yönelik bakış açısıyla yetişmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti

Gençlik çalışmaları ve hukuk

Rektör Hacımüftüoğlu konuşmasında, "Türkiye Yüzyılı, sadece teknolojik ve ekonomik gelişmelerle değil, bu ilerlemeyi taşıyacak sağlam bir hukuk zeminiyle yükselecektir. Adaletin güçlü olduğu yerde güven, güvenin olduğu yerde istikrar vardır" ifadelerini kullandı. Üniversite olarak hedeflerinin, evrensel hukuk değerleriyle milli değerleri buluşturan, hukuk üreten ve adalet vizyonu sunan bir nesil yetiştirmek olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, gençlere hitaben yaptığı değerlendirmede; dijitalleşme, yapay zeka, siber vatan ve uzay hukuku gibi yeni alanlarda da söz sahibi olunması gerektiğini vurguladı.

Panelde söz alan Cumhuriyet başsavcıları ve kamu yöneticileri de hukuk mesleğinin sorumluluklarına, meslek etiğine ve gençlerin kariyer yolculuğunda dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar, üniversite-kamu iş birliğinin gençlerin kişisel ve mesleki gelişimine sunduğu katkının altını çizdi.

Soru-cevap bölümüyle devam eden etkinlik, öğrencilerin yoğun ilgisi ve aktif katılımıyla sona ererken, AtaÜni Genç Ofis çatısı altında gerçekleştirilen bu tür programların, gençlerin fikirlerini eyleme dönüştürme süreçlerinde önemli bir rol üstlendiği vurgulandı. - ERZURUM