Atatürk Üniversitesinde akademik performans ödül töreni gerçekleşti

Atatürk Üniversitesi tarafından araştırma, eğitim, toplum, spor, sanat ve kurumsal gelişim misyonlarına sundukları nitelikli katkılarla öne çıkan akademisyenleri onurlandırmak amacıyla düzenlenen 2024 yılı akademik performans ödül töreni, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonunda gerçekleşen törene, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, ödül sahibi akademisyenler ve aileleri katıldı.

Dört ana kategoride değerlendirme

Akademik faaliyetleri 4 ana kategori altında toplayan Atatürk Üniversitesi Akademik Performans Değerlendirme Sistemi (APSİS) ile bilim insanlarının performansları ölçülebilir, şeffaf ve karşılaştırılabilir göstergeler üzerinden değerlendirildi. Değerlendirme sisteminin birinci kategorisi araştırma, ikincisi eğitim, üçüncüsü toplum, spor ve sanat, dördüncüsü ise kurumsal katkı alanlarından oluşuyor.

Bu kapsamlı değerlendirmeler sonucunda dereceye giren akademisyenlere ödülleri Rektör Hacımüftüoğlu tarafından takdim edildi.

"Bilim sabır isteyen bir yolculuktur"

Ödül almaya hak kazanan akademisyenleri tebrik ederek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bilimin sabır, emek ve özveri gerektiren bir süreç olduğunu vurgulayarak: "Siz değerli akademisyenlerimiz, bu zorlu yolda azimle ilerlerken hem öğrencilerimize rehberlik ediyor hem de aynı zamanda araştırmalarınızla bilimin sınırlarını genişleterek ülkemizin geleceğine ışık tutuyorsunuz" dedi.

68 yıllık köklü geçmişten geleceğe

Atatürk Üniversitesinin 68 yıllık köklü geçmişinden aldığı güçle, bugün ülke yükseköğretiminde edindiği başarıyı uluslararası alana taşıyan bir kurum olduğunu belirten Rektör Hacımüftüoğlu, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere akademik yönü güçlü ülkelerin önde gelen üniversiteleriyle geliştirdikleri iş birliği süreçlerine dikkat çekti.

Değişim programları aracılığıyla sağlanan öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin, üniversitenin artık ülke sınırlarını aşan bir vizyonla hareket ettiğinin en somut göstergeleri olduğunu ifade eden Hacımüftüoğlu, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından üniversiteye verilen beş yıllık tam akreditasyon ve araştırma üniversiteleri sıralamasındaki istikrarlı yükselişin de bu başarıyı tescillediğini söyledi.

Stratejik alanlarda önemli adımlar

"İlaç ve aşı geliştirme çalışmalarımızdan savunma sanayine yönelik sunduğumuz altyapı olanaklarına, milli bilgi kümelenmesinden yerli ve milli tarım hamlemize kadar, ülkemizin hayati önem taşıyan alanlarında önemli adımlar atmaktayız" diyen Rektör Hacımüftüoğlu, bu adımların her birinin akademisyenlerin bilimsel birikimi, deneyimi ve özverili çalışmalarıyla mümkün olduğunu vurguladı.

"Dönüşüm sürecinin en önemli mimarları bilim insanlarımızdır"

"Köklü Üniversite, Güçlü Bilim, Parlak Gelecek" mottosu ile başlayan dönüşüm sürecinin en önemli mimarlarının bilim insanları olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti: "Üniversitemizin akademik itibarını güçlendiren faaliyetlerde, küresel sıralamalarda kaydettiğimiz ilerlemede ve ülkemizin kalkınma sürecine yaptığımız katkılarda en değerli paydaşlarımız sizlersiniz."

Bugün ödül alan akademisyenlerin yayınları, projeleri, patentleri, danışmanlıkları ve eğitim faaliyetleriyle üniversitenin marka değerini yükselttiğini ifade eden Rektör Hacımüftüoğlu, bu başarıların sadece bireysel çabaların değil, aynı zamanda kurumsal anlayış, ekip çalışması ve ortak hedeflere bağlılığın ürünü olduğunu dile getirdi.

Bilim insanlığın ortak mirası

Konuşmasının sonunda bilimin insanlığın ortak mirası olduğunu hatırlatan Rektör Hacımüftüoğlu: "Her bir araştırmanız, her bir yayınınız, her bir projeniz, sadece akademik bir başarı değil, aynı zamanda toplumsal faydaya dönüşen birer değer oluşturma sürecidir" diyerek, 2024 yılında gösterilen olağanüstü performansın gelecek yıllarda da güçlenerek devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Törende ayrıca değerlendirme komisyonları ve organizasyon ekibinin katkılarına teşekkür eden Rektör Hacımüftüoğlu, tüm akademisyenlere sağlık, mutluluk ve başarılar dolu bir yıl diledi.