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Ata Yadigarı Traktör: 66 Yıldır Aile Mirası

Ata Yadigarı Traktör: 66 Yıldır Aile Mirası
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan zeytinyağı fabrikası işletmecisi Mehmet Cemal Şengün, 1959 model traktörünü aile mirası olduğu için satmayı düşünmüyor. Dedesi ve babasından kendisine kalan bu traktörü, manevi değerinden ötürü gözü gibi saklıyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan zeytinyağı fabrikası işletmecisi Mehmet Cemal Şengün, sahip olduğu ekonomik imkanlara rağmen 1959 model traktörü kullanıyor. Kullandığı traktörün dedesinden babasına babasından da kendisine miras kaldığını belirten Şengün, gözü gibi baktığı ata yadigarı makinayı oğluna miras bırakmak istediğini söyledi.

Türkiye'nin en önemli ovalarından biri olan Büyük Menderes Ovası'nda Şengün Ailesi olarak asırlardır çiftçilik yaparak ekmeklerini kazandıklarını belirten Mehmet Cemal Şengün, yaklaşık 66 yıl önce piyasaya sürülen ve yarım asırdan fazla süredir tarım işlerinde kullandıkları traktörün halen faal olarak işlevini sürdürdüğünü belirtti. Her ne kadar traktör kendisinden yaşlı olsa da bu traktör sayesinde çocukluk hatıralarını taptaze tuttuğunu belirten Şengün, 66 yıllık traktörün ekonomik değerinden ziyade manevi değeri nedeniyle satmaya veya emekliye ayırmaya kıyamadığını söyledi.

Boydere Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Cemal Şengün, "Bu traktör 1959 yılında üretilip piyasaya sürülmüş. Adını taşıdığım Dedem Mehmet Cemal Şengün, bu traktörle tarım yapmış. Dedem vefat edince traktör babam Halil İbrahim Şengün'e miras kaldı. Babam da dedemin hatırasına sahip çıkıp traktörü satmadı. Babamdan bana miras kaldı. Artık ben de yaşlandım. Ben de oğluma miras bırakmak istiyorum. Bu durum ekonomik nedenlerden dolayı değil. Ata yadigarı olarak gördüğümüz için. Başka araçlarımız var. Ancak bu traktöre bakışımız diğer araçlardan farklı. Bu nedenle traktörü satmayı hiç düşünmedik. Çünkü ata yadigarı satılmaz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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