ASO Başkanı Ardıç: 'Vize sorununun çözüme kavuşması için tüm taraflar gerekli adımları atmalı'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Dış ticaretimizin yarısını gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği ile yaşadığımız bu vize sorununun artık çözüme kavuşması için tüm taraflar gerekli adımları atmalı ve iş insanlarımızın önündeki bu engel kalkmalıdır" dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Toplantıya ASO Başkanı Seyit Ardıç, protokol üyeleri ve davetliler katıldı. Başkan Ardıç, toplantıda yaptığı konuşmasında güncel ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aynı zamanda Ardıç, dış ticaret konusunda Avrupa Birliği ile yaşanan vize sorununa değindi ve çözüme kavuşması için çağrıda bulundu.

"Savunma sanayiindeki yerlilik oranımız yüzde 80'leri aşmıştır"

Yakın coğrafyamızda yaşanan savaşlar ve mücadelelerin bölgesel güvenliği daha karmaşık hale getirdiğini vurgulayan Başkan Ardıç, "Tüm bu gelişmelerin bize çok net olarak gösterdiği bir gerçek var. Güçlü savunma sanayii tercih değil, zorunluluktur. Savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli üretim odaklı teknolojileri geliştirmek, mevcut dönemin en stratejik adımıdır. Yüzde 20'lerde olan savunma sanayiindeki yerlilik oranımız yüzde 80'leri aşmıştır. Savunma sanayii, sadece askeri güç anlamına da gelmiyor. Teknoloji üretimi ve yüksek katma değerli sanayinin gelişimine sağladığı katkıyla ekonomik bağımsızlık için de büyük bir güç sağlıyor. Üretim altyapısının atıl kalması, nitelikli işgücünün kaybı, makine ve ekipmanların değer kaybı gibi unsurlar, sanayi sektörünün toparlanmasını zorlaştırmakta ve potansiyel büyüme kapasitesini sınırlamaktadır. Enflasyonla mücadele kapsamında alınan sıkı para politikası kararlarını yakından takip ediyoruz. Orta vadede fiyat istikrarını sağlamaya yönelik olduğu konusunda hemfikiriz" diye konuştu.

"Vize sorununun çözüme kavuşması için tüm taraflar gerekli adımları atmalı"

Yüksek faiz oranlarının, yatırım ve üretim kararlarını olumsuz etkilediğini belirten Ardıç, "Krediye erişim zorlaşmakta, işletme sermayesi ihtiyacı karşılanamamakta ve KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektörde ciddi bir tahribat yaşanmaktadır. Biz sanayicilerin yatırım gücünü artırma amacıyla hükümetimiz tarafından atılan adımları da yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren yeni Yatırım Teşvik Sistemi'ni, sanayimizin sürdürülebilir dönüşümünü destekleyecek ve yüksek katma değerli üretimi hızlandıracak stratejik bir adım olarak değerlendiriyoruz. Yeni Yatırım Teşvik Sisteminin tamamlayıcısı olarak Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi program büyüklüğü de bildiğiniz üzere geçen hafta 300 milyar liradan 500 milyar liraya çıkarıldı. İş görüşmeleri yapmak için Avrupa Birliği ülkelerine seyahat etmek istediğimizde vize engeli ile karşılaşıyoruz. Vize alabilmeyi bırakın, başvuru için randevu bile alamıyoruz ya da aylar sonrasına gün veriliyor. Dış ticaretimizin yarısını gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği ile yaşadığımız bu vize sorununun artık çözüme kavuşması için tüm taraflar gerekli adımları atmalı ve iş insanlarımızın önündeki bu engel kalkmalıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA