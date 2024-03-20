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Aslanapa Kaymakamlığı İftar Programı Düzenledi

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Aslanapa Kaymakamlığınca daire amirleri, il genel meclis üyeleri ile mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla iftar programı düzenlendi.

İftar programında yaptığı konuşmada, dostlukların sevgi ile beslendiği mübarek Ramazan ayında, bir arada olmanın vermiş olduğu derin mutluluk ve hissiyat içinde olduğunu belirten Kaymakam Sezai Demirci, düzenlenen iftar programına iştirak eden katılımcılara teşekkür etti.

Kaymakam Demirci, programın sonunda İl Genel Meclis Üyeleri Ali Okumuş ve Veysel Kurtul'a görev süresi boyunca ilçeye yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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