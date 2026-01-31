Haberler

ASKON Kayseri Şubesi Başkanı İlker Barlı güven tazeledi

ASKON Kayseri Şubesi Başkanı İlker Barlı güven tazeledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi, olağanüstü genel kurul toplantısını geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Toplantıda derneğin teşkilat yapısının güçlendirilmesi ve yeni döneme yönelik hedefler belirlendi. İlker Barlı'nın liderliğindeki yeni yönetim kurulu, Kayseri iş dünyasına katkı sunmak amacıyla çalışmalarına başladı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi, olağanüstü genel kurul toplantısını üyelerin geniş katılımıyla gerçekleştirdi.

Toplantıda, derneğin teşkilat yapısının güçlendirilmesine ve yeni döneme ilişkin hedeflere yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Genel kurul sürecinde, derneğin kurumsal işleyişi, üyeler arası istişare mekanizmaları ve Kayseri iş dünyasına katkı sunacak çalışmalar ele alındı. Gerçekleştirilen seçimler sonucunda, seçime tek liste olarak katılan ve yeniden görevlendirilen İlker Barlı başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulu ile ASKON Kayseri Şubesi yeni dönem çalışmalarına başladı. Yeni dönemde; derneğin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, kamu kurumları ve paydaşlarla iş birliklerinin geliştirilmesi ve şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunacak faaliyetlerin sürdürülmesi hedeflendi.

Olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararların; İlker Barlı başkanlığındaki yeni yönetim kuruluna, ASKON Kayseri Şubesi'ne ve Kayseri iş dünyasına hayırlı olması temenni edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu

Erdoğan'dan çifte görev! Hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Rakam dudak uçuklatıyor! İşte Fenerbahçe'nin borcu

Rakam dudak uçuklatıyor! İşte Fenerbahçe'nin borcu
Yeni Epstein belgelerinde şok Prens Andrew detayı! Yerdeki kadının üzerine eğilmiş

Cinsel istismar adasındaki yeni belgelerde şok Prens Andrew detayı
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu

Erdoğan'dan çifte görev! Hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı

Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı