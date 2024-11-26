Üye Girişi
Haberler
Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı

Ankara'da operasyon! Çok sayıda emniyet mensubu için gözaltı kararı

 Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında

Belediye başkanı terör soruşturmasında gözaltına alındı

 50 ülkeden İsrail'i yıkacak bir hamle daha: Tasarı resmen kabul edildi

50 ülkenin "Evet" dediği İsrail karşıtı karara 4 liderden "ret" oyu
NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş

NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş

Aşkale'de Kar Üzerinde Cirit Antrenmanları Başladı

Aşkale'de Kar Üzerinde Cirit Antrenmanları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, yoğun kar yağışının ardından cirit atları antrenmanlarına başladı. Mert Dadaş atlı spor kulübü, ata sporunu gelecek kuşaklara aktarmak için kışın da antrenman yaparak atların güç depolamasını sağlıyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yoğun kar yağışının ardından cirit atları antrenmanlarına başladı.

Orta Asya'dan günümüze taşınan ve asırlardır Anadolu'da da oynanan ata sporu ciritin Erzurum'un Aşkale ilçesinde kışın kar üzerinde yazın da çimlerde oynanarak gelecek kuşaklara aktarılmasına çalışılıyor.

İlçede 2 sene önce kurdukları Mert Dadaş atlı spor kulübüyle ata sporunu yaşatmayı hedefleyen sporcular, özellikle kışın ve yeni yağar kar ile birlikte atlarıyla belirledikleri yerlerde bir araya gelip arazilerde cirit antrenmanları yapıyorlar.

Ciritçiler bu sayede hem kış sezonu öncesi antrenman yaptırdıkları atlarının güç depolamasını sağlıyor hem de eğlenceli anlar yaşıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Yeni takımını duyurdular: Galatasaray'da beklenmedik ayrılık
img

MasterChef Beyza'nın evlilik itirafı herkesi şoke etti
img

Şampiyonluk maçına ölmüş dedesinin kafatasıyla geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

27 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 26 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Diyarbakır Kayapınar Belediyesi hangi parti? Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkanı kimdir? Cengiz Dündar gözaltına mı alındı? DEM Parti Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar neden gözaltına alındı? 26 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 26 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Gaziantep hava durumu 26 Kasım | Bugün Gaziantep'te kar var mı, hava nasıl olacak? Gaziantep 15 günlük hava durumu! Bayern Münih-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bayern Münih PSG maçı şifresiz mi? (UEFA Şampiyonlar Ligi) Ankara'da yarın okullar kar tatil mi? Ankara'da 26 Kasım (bugün) okul var mı, ders işlenecek mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Kasım Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (26 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 26 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.