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Aşk ve Rekabet: Eşler Aynı Mesleği Yapıyor

Aşk ve Rekabet: Eşler Aynı Mesleği Yapıyor
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Osmaniye'de 16 yıldır şoförlük yapan Şerife Güç Aslan, eşi Ökkeş Aslan ile taksi şoförlüğünde rekabet ederek ekmek parasını kazanıyor. Tatlı bir rekabetle mesleği sürdüren çift, geçmişteki dostluklarını evlilikle taçlandırdı.

Osmaniye'de 16 yıldır şoförlük yapan Şerife Güç Aslan, taksi şoförlüğüne başlayarak kocasıyla aynı mesleği yapmaya başladı. Farklı duraklarda çalışan Şerife Güç Aslan ve eşi Ökkeş Aslan rekabet içerisinde ekmek parasını kazanıyor.

Osmaniye'de yaşayan 44 yaşındaki Şerife Güç Aslan, iş aradığı dönemde eşi Ökkeş Aslan'ın mesleği olan taksi şoförlüğüne başladı. Daha önce 16 yıl Osmaniye ve Antalya'da şoförlük yapan Şerife Güç Aslan, başladığı taksicilik mesleğinde eşiyle farklı duraklarda çalışarak eşine rakip oldu. Rakip duraklarda olmalarının kendileri için bir zorluk oluşturmadığını söyleyen Aslan, "Evde tatlı atışmalarımız oluyor ama bu durum bizleri motive ediyor" dedi.

"35 yıl sonra tesadüfen karşılaştık şimdi eşimle aynı mesleği yapıyoruz"

Geçmişte minibüs şoförlüğü gibi çeşitli şoförlük meslekleri yaptığı için zorlanmadığını ifade eden Şerife Güç Aslan, "Antalya'da yaşıyordum bir süredir, kızımı evlendirmek için buraya geldim ve burada da kaldım. Eşimle biz çocukluk arkadaşıydık küçük yaşlarda beraber oynardık, beraber gezerdik. Aradan 35 yıl sonra tesadüf eseri otogarda karşılaştık. Sonra birlikteliğimiz başladı. Evlendik, şimdi aynı mesleği sürdürüyoruz. Osmaniye'de daha önceki yıllarımda da galeride de çalıştım uzun bir dönem. Orada da yolcu getirip götürüyordum uzun yolculuklar yaptım. Şehir dışlarından yolcu aldım, müşteri aldım, müşteri getirdim. Onun dışında Antalya'da da minibüs şoförlüğü yapıyordum zaten aktif olarak. Bu yıla kadar yaptım. Ailevi gerekçelerden dolayı Osmaniye'ye tekrar döndüm. Burada da taksi şoförlüğü yapıyorum. Eşimle farklı duraklarda çalışmak zor olmuyor, aksine tatlı böyle atışmalarımız oluyor. Tatlı böyle rekabetlerimiz oluyor. Ufak böyle güzel çekişmeli yarışlarımız oluyor aramızda. Günün sonunda oturuyoruz, hesap yapıyoruz. Sen şu kadarlık yapmışsın, ben bu kadarlık yapmışım falan gibi tatlı bir rekabet içerisinde geçiniyoruz" diye konuştu.

"Rakip durakta olmamızla daha zevkli tatlı bir atışmamız oluyor"

Eşiyle farklı duraklarda birlikte çalışmanın kendilerine tatlı bir rekabet oluşturduğunu ifade eden Ökkeş Aslan, "Yaklaşık 1 senedir ticari taksi kullanıyorum. Keyifli bir meslek severek yapıyorum işimi. Ayrıca eşim de aynı mesleği yapıyor 5 aydır onunla da gurur duyuyorum. Birlikte güzel bir rekabetimiz var. Bu da bana çok mutluluk ve sevinç veriyor. Zorluklarını elbette düşündüm ama şu an biraz alıştı, içim biraz daha rahat çünkü eşimin daha önceden bir dönem şoförlüğü vardı. Uzun yıllardır kendi şoförlük yapmıştı, ben de eşime destek oldum. Rakip durakta olmamızla daha zevkli tatlı bir atışmamız oluyor. Akşama eve vardığımızda sen ne kadar iş yaptın, ben ne kadar iş yaptım diye birbirimize motive ediyoruz. Yani eşimin bu mesleği yaptığından dolayı onunla gurur duyuyorum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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