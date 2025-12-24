Yeni Asgari Ücret... Aksaray'dan Tepki: "Bunu Layık Görenler, İlk Önce O Parayla Kendileri Geçinmeye Çalışsın"

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Asgari ücret 1 Ocak 2026'dan itibaren 28 bin 75 lira olarak uygulanacak. Aksaraylı bir yurttaş yeni asgari ücret rakamını değerlendirirken, "Devlet yetkilileri, bunu bize layık görenler, ilk önce o parayla kendileri geçinmeye çalışsın, ondan sonra insanlara reva görsün bunu" dedi.

Vatandaş Osman Soylu, asgari ücrete yapılan zammı "sadaka" olarak nitelendirdi. Kiraların "25 bin lira" olduğunu söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

"28 bin lira asgari ücretle kim, nasıl geçinecek? Birisi bir açıklama yapsa da bilsek. Devlet yetkilileri, bunu bize layık görenler, ilk önce o parayla kendileri geçinmeye çalışsın, ondan sonra insanlara reva görsün bunu. Asgari ücretin en az 40 bin liradan aşağı olmaması lazım. Çünkü yıllardır sürekli 3 bin ve 5 bin lira, hep böyle sadaka tarzı zamlar yapıldı. Eskiden yılda iki defa zam yapılırdı, şimdi ise senede bir kere yapılıyor zam. Bence insanlar çok zorlanıyor."

"Büyükşehirlerdeki insanlar için asgari ücretin 40 bin altı olması lazımdı"

Fatih Arıbaş ise devletin imkanları çerçevesinde zam yapıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Yapacak bir şey yok, devletin imkanları ve verebileceği zam bu kadar, bu saatten sonra. Devlet 1 milyonun üzerinde kişiyi emekli edince tabii yüksek maaş veremiyor. Buna da CHP ve AK Parti hepsi destek verdiler, hep beraber çıkardılar. Bu az maaşla geçinmek zorundayız, yapabilecek bir şey yok. Yaşam standardı olarak özellikle büyükşehirlerdeki insanlar için asgari ücret 40 bin lira altı olmaması lazımdı. Şu anki maaş ile geçinemez. Bence geçinemeyen vatandaşlar da işte bir maaşla çalışıyorsa hanımı temizliğe gidiyor, çocuğu çalışıyor, okuldan sonra çalışıyor."

"Enflasyonu onlar yaratıyor, halkın cebindeki parayı alıyor"

İsmet Dinç de, "Bence zam iyi. Sorun asgari ücrette değil, vicdansız marketlerde, ev sahiplerinde. Sorun marketlerin kendi kafalarına göre yaptığı zamlar. Yani enflasyonu onlar yaratıyor, halkın cebindeki parayı alıyor. Dün zam geldi, bugün herkes fiyatları yükseltti. Devletin marketlerin önüne geçmesi lazım, fiyatları denetlemesi lazım" dedi.

Bekir Çoşar, asgari ücrette dengenin korunması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yapılan zammı işveren açısından bakarsan çok, işçi açısından bakarsan az. Ekonomi şartlarına bakarsan 50 bin lira de yetmez şu an için. Pazara gidin, enflasyonun kaç olduğunu herkes görsün. Aksaray'da adam 28 bin lira alır yaşar. Kendini yönetebilir, geçimini sağlayabilir. Mesela köy yerinde kendi ineği, danası vardır, ekstradan bir asgari ücret ile geçinir ama İstanbul'daki vatandaş ne yapsın? Adam 28 bin liraya nasıl geçinsin? Ankara'daki vatandaş ne yapsın, İzmir'de ne yapsın?"

Muttalip Sağlam da, "Zam iyi oldu ama fırsatçılar ayağa kalktı. Bir gün içinde, bir gecede her yer zam oldu birden. Ama emeklilere hiç zam yok. Zaten 16 bin lira maaş alıyorsun ama eve varmadan maaş bitiyor. 28 bin TL yeterli değil de normal. 6 bin lira birden zam geldi" dedi.