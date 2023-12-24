Asgari Ücret Açlık Ücretine Dönüştü

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Birleşik Kamu-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Kubilay Altuntaş; "Bugünkü haliyle asgari ücret açlık ücreti haline gelmiştir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca asgari ücretlinin yaşamını belirleyecek herhangi bir rakam şu ana kadar belirleyememiştir. Bunun yanında 2024'te asgari ücrete tek seferlik zam yapılması kabul edilemez. Asgari ücrete, yüksek enflasyon koşullarında üçer aylık sürelerle zam yapılmalıdır" dedi.

Birleşik Kamu İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Kubilay Altuntaş dün akşam sendika binasında bir basın açıklaması yaparak TBMM'de görüşülmekte olan 2024 yılı bütçesini eleştirdi. Altuntaş, özetle şunları söyledi:

"Bizler için Bermuda şeytan üçgeni olan yalancı TÜİK, sarı sendikalar ve emek körü hükümetin kurduğu toplu iş sözleşmesi masasından bizlere enflasyon artışıyla bile kıyaslanamayacak trajik zamlar yapıldığı yetmezmiş gibi, şimdi de TBMM'den geçirilmek üzere olan 2024 bütçesiyle bir darbe daha vurulacaktır. Enflasyon yerinde durmadığı halde artık yılda sadece bir kere zam yapılacak olan asgari ücretli, memur, işçi ve emekli maaşları, bir seçim aracı haline getirilecektir. Sanılmasın ki bu bütçe, bu kapıdaki düşman, sadece kamu emekçisinin sorunudur; bu tüm çalışan nüfusumuzun, onların ailelerinin yani topyekün memleketin sorunudur. Memleket sorunudur.

"BU BÜTÇE AYNI ZAMANDA DEMOKRASİ MESELESİDİR"

Bütçe, bir yıl boyunca devletin yaptığı ekonomik planlamadır. Bütçe, ekonomik rotadır. O yüzden bütçe, hepimizin meselesidir. Sizin bir yıl boyunca ne kadar vergi ödeyip elinizde ne kadar para kalacağını, hala konteynırlarda kara kışla boğuşan depremzedelerin daha ne kadar evsiz kalacağını, daha kaç annenin bebeğine mama alamadığı için savaş zamanlarındaki gibi muhallebiyle suyu karıştırıp yalancı mama yapacağını belirleyen şey, işte bizim gündemde tutmaya çalıştığımız bu bütçedir. Bu yüzden bütçe, sadece ekonomik haklarımız açısından bir mücadele konusu değil, aynı zamanda bir demokrasi meselesidir.

"BUNU KABUL ETMİYORUZ"

Bu bütçe 'Ülkenin 8'de 1'i işsiz ama benim buna dair bir planlamam yok' diyor. 'Bundan önce maaşlara zaten kendi uydurduğum enflasyon oranlarına göre zam yapıyordum, artık enflasyon tahminlerime göre yapacağım ve siz bir sene boyunca buna katlanacaksınız' diyor. Bu bütçeyi oluşturanlar asgari yaşam pazarlığına girmeleri utançtır. Milyonlarca asgari ücretli perişan koşullarda yaşamaktadır. Ülkemizde işçilerin çok büyük bölümü asgari ücret ve asgari ücrete yakın bir ücretle çalışmaktadır. Asgari ücret bırakın geçinmeyi, açlık sınırının bile oldukça altında kalmaktadır. Bugünkü haliyle asgari ücret açlık ücreti haline gelmiştir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca asgari ücretlinin yaşamını belirleyecek herhangi bir rakam şu ana kadar belirleyememiştir. Bunun yanında 2024'te asgari ücrete tek seferlik zam yapılması kabul edilemez. Asgari ücrete, yüksek enflasyon koşullarında üçer aylık sürelerle zam yapılmalıdır."