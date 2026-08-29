Artvin Ticaret Borsası Başkanı Akyürek'ten Fındık ve Muratlı Hudut Kapısı Çıkışı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, fındık üreticilerinin desteklenmesi ve Muratlı Kara Hudut Kapısı gerektiğini belirterek, "Fındık üreticisi nem oranı, çürük ve randıman gibi kısıtlamalarla alım kapısından çevrilmemeli. Fiyat yeniden güncellenmeli ve satın alma garanti altına alınmalı" dedi.

Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, fındık üretiminde önemli bir yere sahip olan Borçka ilçesini ziyaret ederek üreticilerin sorun ve taleplerini yerinde dinledi. Akyürek, Borçka Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eşref Merttürk ve Artvin Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Tolga İskenderoğlu ile birlikte Borçka'nın sorunları, Muratlı Kara Hudut Kapısı Kapısı, fındık fiyatları, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım şartları ve bölge ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akyürek, şunları söyledi:

"Bu ilçede tarım destekleniyorsa, kırsal alanda istihdam sağlanmak isteniyorsa, fındıkta mutlaka ve mutlaka devletin fındık alımını gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu fındık alımını Toprak Mahsulleri Ofisi üzerinden gerçekleştireceğine dair inancımız ve görüşmelerimiz var, çalışmalarımız devam ediyor. Ancak Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bölgemizde depo çalışmaları ve farklı bölgelerle ilgili görüşmeleri bizleri düşündürüyor. Eğer bu fındık alımını gerçekleştirmezse, Borçka'daki fındık üreticimizin ve tüccarımızın geçen yıl yaşanan sorunlardan daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağı ortada.

"FINDIKTA FİYAT YENİDEN GÜNCELLENMELİ"

Eğer fındık alımı devlet desteğiyle gerçekleştirilecekse, mutlaka ve mutlaka Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunun kapısına gelen fındığı, hiçbir sebep ileri sürmeksizin; randımanı ve çürüğü göz önünde bulundurarak, fiyat esnekliğini ve yeniden fiyat düzenlemesini yaparak, üreticiyi geri göndermeden satın alması gerekiyor. Eğer 'Fındığın yüzde 7'den fazla çürüğü var, randıman 40'ın altına düştü, ben bunu alamam' diyorsa, Borçka'daki, Murgul'daki fındık üreticisine en büyük ihanet yapılmış olur. Biz de diyoruz ki; Artvin Ziraat Odaları Birliği olarak, Borçka Ziraat Odası olarak, Borçka Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Artvin Ticaret Borsası olarak mutlaka ve mutlaka fındıkta fiyat yeniden güncellenmeli, maliyetler göz önünde bulundurulmalı ve satın alma garanti altına alınmalı. Fındık üreticisi, küçük-büyük ayrımı yapılmaksızın, nem oranı, çürük ve randıman gibi kısıtlamalar getirilerek alım kapısından çevrilmemeli. Bizim buradaki en önemli beklentimiz bu.

"MURATLI KARA HUDUT KAPISI CANLILIK GETİRECEK"

Yıllardır ağzımıza pelesenk olmuş Muratlı Kara Hudut Kapısı'nın Borçka'ya yeniden bir yaşam, yeniden bir canlılık getireceğine; sahil yolunda ve Sarp Kara Hudut Kapısı'nda yaşanan sorunları ortadan kaldıracağına inanıyoruz. Muratlı Kara Hudut Kapısı'nın bir an önce açılması için çalışmaların yoğunlaştırılmasını istiyoruz. Muratlı Kara Hudut Kapısı, Sarp Kara Hudut Kapısı'nı hem turizm açısından hem de kara taşımacılığı açısından rahatlatacak öneme sahip. Borçka Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız dedi ki: 'Barajlar başlamadan önce nüfusumuz 44 bin idi. Bugün nüfusumuz 22 bine düştü.' Nüfusu düşen bir yerde tarım gelişir mi? Nüfusu düşen bir yerde ekonomi gelişir mi? Sosyal yaşam gelişir mi? Gittikçe küçülen Borçka hepimizi üzmektedir. Buradan Ankara'ya doğru diyoruz ki: Fındıkta ve tüm tarım ürünlerinde desteklerinizi Artvin'den esirgemeyin, Borçka'dan esirgemeyin. Desteklerinizi artırın. Muratlı Kara Hudut Kapısı, 13 yıldır kağıt üzerinde var. Mutlaka ve mutlaka buranın açılması için ne gerekiyorsa yapılsın. Burada üç kuruluşun ortak sözü ve kararı üzerinden ifade ediyorum bu söylediklerimi."

Kaynak: ANKA