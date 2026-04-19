CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Gümüşkaya: "İran'da Domatesin Kilosu 16 Lira,. Türkiye'de Tanesi 26 Lira"

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya, özellikle gıda fiyatlarındaki artışı örneklerle değerlendirdi. Gümüşkaya, "İran gibi savaşın olduğu yerlerde domatesin kilosu 16 lirayken, bizde bir domates 26 lira. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu tablo, ekonomik yönetim sorununu açıkça gösteriyor. Artık 23 yılın sonunda ortaya çıkan bu tablonun değişmesi gerekiyor" dedi.

Yakıta gelen zamlarla birlikte gıda fiyatlarındaki artış, özellikle kırsalda yaşayan vatandaşların yaşamını doğrudan etkilemeye başladı. Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan vatandaşlar da hayat pahalılığından yakındı.

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya ve ilçe sakinleri, durumu ANKA Haber Ajansı mikrofonuna değerlendirdi.

"Berbat durumdayız"

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya, ekonomik gidişata ilişkin şunları söyledi:

"Şu an dünden daha berbat bir durumdayız. Yani dünü arar oldu toplumumuz. Çünkü ekonomik gidişat çok berbat bir durumda. Bu da hem esnafa hem halka, çoluğa çocuğa yansıyor. Memlekette kocaman bir geçim sıkıntısı var. Bu hem mazotta hem gıdada hem de diğer alanlarda kendini gösteriyor. Genel olarak memlekette ekonomik sıkıntı var."

Bu da toplumumuza yansıyor. Biz küçük bir memlekette yaşıyoruz, yeni ilçe olmuş bir yerde yaşıyoruz. Buralar ekonomik sıkıntıları çok ağır şekilde yaşıyor. Bugün manava ya da markete, bakkala girdiğimizde gıdadaki fiyat artışları alım gücünü azaltıyor. İnsanlar evine bir şey alamıyor, geçimini sağlayamıyor. Bu da ev içinde ve sokakta huzursuzluklara neden oluyor.

'Bıçak kemiğe dayandı' dediğimiz noktadayız. Dün öyle demiştik, bugün daha berbat bir durumdayız. Bir tane patlıcan 30 lira olmuş. Emekli ne yapsın, çalışan işçi ne yapsın, asgari ücretle geçinen bir insan ne yapsın? Hele kirada olan vatandaş nasıl geçinsin? İstanbul'da, Ankara'da büyükşehirlerdeki memurlarımız ne yapsın?

Bir domates 26 lira. İran gibi savaşın olduğu yerlerde bile fiyatlar daha düşük. İran'da domatesin kilosu 16 lira. Orada savaş var, bizde ise 26 lira. Bu çok absürt bir durum. Bu, memleketin yönetilememesinin bir göstergesidir. Bir salatalık 20, bir biber 6 lira. Bu memlekette artık yaşanabilirlik kalmadı. Ekonomik anlamda yaşanamaz bir hale geldik. 23 yıllık iktidarın getirdiği durum ortada. Bu nedenle bu iktidarın değişmesi gerekiyor."

"İyi şeyler olacağına inanmıyorum."

Kemalpaşalı Serkan Yılmaz ise, "İşler ustamın dediğine göre biraz kesat gidiyor. Artık hem ekonomik olarak hem toplumsal olarak kötü gidiyoruz. Ama düzeleceğini düşünenler var. Ben bu şekilde gittiği sürece düzeleceğini düşünmüyorum. Mazota indirim yapılsa bile bu kadar yükten sonra bir faydası olacağını sanmıyorum. Zaten tekrar gerilimler yaşanıyor. Ben iyi şeyler olduğuna inanmıyorum" dedi.

" Herkes işini doğru yaparsa her şey daha güzel olabilir ."

Kemalpaşalı erkek kuaförü Suat Akbüyük de, "Ben 22-23 yıldır bu mesleği yapıyorum. Kemalpaşa olarak çile çekiyoruz. Memlekette bir TIR parkı projesi olabilir. Bu sayede ticaret canlanabilir. Buraya gelen TIR'ların bir katkısı olur. İlçemiz zaten küçük ve nüfusu az. Turizm ve ticaret desteklenirse işler daha iyi olur. Herkes işini doğru yaparsa her şey daha güzel olabilir" ifadelerini kullandı.

Bir başka ilçe sakini de "Kemalpaşa'da durum kritik. Türkiye şartları belli, dünya şartları da belli" dedi.

Kaynak: ANKA