Emekli Vatandaş: "2025'ten Ne Gördük Ki 2026'dan Ne Bekliyoruz? Bizi Bu Hallere Koyanlar Utansın"

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Pazara alışverişe gelen emekli bir vatandaş, yaşanan ekonomik tabloya tepki göstererek, "2025'te ne gördük, 2026'da ne göreceğiz? Ne gördük? Marketlerde, pazarlarda zamları görüyoruz. Emekliyiz, değişen bir şey yok. Bizi bu hallere koyanlar utansın" dedi.

Artvin'de kurulan haftalık pazarda satış yapan pazarcı esnafı ile pazardan alışverişe gelen vatandaşlar, 2025 yılında yaşadıklarını ve 2026 yılına ilişkin beklentilerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Pazara alışverişe gelen Artvinli emekli bir vatandaş, yaşanan ekonomik tabloya tepki göstererek, "2025'te ne gördük, 2026'da ne göreceğiz? Ne gördük? Marketlerde, pazarlarda zamları görüyoruz. Emekliyiz, değişen bir şey yok. Bizi bu hallere koyanlar utansın" dedi.

"Bir poşete bir sürü para ödedim"

Pazara gelen vatandaşlardan Gülsen Tekin ise temel giderlerin bütçeyi zorladığını ifade ederek, "2026'dan beklentimiz hiç yok. Gelen gideni aratacak, ondan başka bir şey yok. Bakın, bir poşetim var, daha bir şey almamışım ama bir sürü para ödedim. Doğal gaz, elektrik, telefon derken bunlar artık cabası" dedi.

Bir başka Artvinli emekli vatandaş ise, "2026'nın hayırlı gelmesini istiyoruz. Her şeyde indirim olmasını istiyoruz. Bıktık, yorulduk artık. Her şey çok pahalı. Evet, en çok beklediğimiz şey fiyatların düşmesi. İnşallah düşürürler" diye konuştu. Diğer emekli vatandaş ise, "2025'ten neyi gördük, 2026'da neyi bekliyoruz? Daha da kötü olmazsa yine iyi" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar pazarda turist gibi geziyor"

Artvinli pazarcı Mustafa Altuntaş, satışların ciddi şekilde düştüğünü belirterek, "2025'te kötü günler geride kaldı deniyor ama 2026'da daha kötü günler bizi bekliyor gibi görünüyor. Bilmiyorum, karlar yağsın, çiçekler açsın, bahar gelsin ama şu an emeklinin hali ortada. Emekliler zam almadıkları için pek umutlu görünmüyorlar. Kimse pazarda alışveriş yapamıyor. Sebze satıyorum ama insanlar pazarda turist gibi geziyor" dedi.

Bir başka emekli vatandaş ise, "2026 için hiçbit beklentimiz yok. Bu hayat pahalılığında maaşlarımız sıfıra düştü. Emeklilerin maaşları yetmiyor. Bir beklentimiz yok" dedi.

"Vatandaşın cebine de bir şeylerin girmesini istiyoruz"

Artvinli pazarcı Hülya Dokur ise şunları söyledi:

"Biz üretici olarak bol ve bereketli ürünler ürettik, pazarımıza getirdik, müşterimizin ayağına kadar sunduk. Ama müşterinin cebinde para olmadığı için onlar bize baktı geçti, biz de onlara baktık. 2026 yılı için yine bol tohum ektik toprağa ama vatandaşın cebine de bir şeylerin girmesini istiyoruz. Yukarıdan aşağıya herkesin mutlu ve mesut olmasını istiyoruz. Vatandaş gelsin bizden alışveriş yapsın, pazarcıyı da üreticiyi de suçlamasın. Biz de hevesle çalışalım, üretelim. Ürünlerimizi tezgaha güler yüzle koyalım, müşterimizi güler yüzle karşılayalım. Onlar da bize güler yüzle gelsin. 2026'nın bolluk, bereket, huzur, sağlık ve adalet getiren bir yıl olmasını istiyoruz."

Bur başka vatandaş da "Huzur bekliyoruz. Ekonomi iyi olursa ne ala, olmazsa da ne yapalım artık? 2025 pek iyi geçmedi. Pazara geldim, dolaştım gidiyorum. Fiyatlar ateş pahası. Fiyatların düşmesini bekliyoruz ama böyle giderse düşmez" dedi.