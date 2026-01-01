Haberler

Artvin'de Çığ Altında Kalan 2 Kişiyi Arama Çalışmaları Sürüyor... Vali Ergün: "Ümidimiz, En Kısa Zamanda Çığ Altındaki Vatandaşlarımıza Ulaşmak"

Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde kaybolan iki çoban için AFAD ve gönüllü ekipler arama-kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. Bir çobanın cansız bedeni çıkarılırken, diğer kayıp çobanlar için umutla bekleyiş sürüyor.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriyaköy Aksu Yaylası'nda dün meydana gelen çığ felaketinde çığın altında kalan iki çoban için arama-kurtarma çalışmaları, AFAD ve gönüllü ekiplerin katılımıyla sürüyor. Artvin Valisi Turan Ergün, "Ümidimiz, en kısa zamanda çığ altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak" dedi.

Zekeriyaköy Aksu Yaylası'nda dün meydana gelen çığ felaketinde çoban Suat Temel hayatını kaybetti. Temel'in cansız bedeni ekipler tarafından çığ altından çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başlatıldı. AFAD ve gönüllü ekipler, kayıp diğer çobanlar Bülent Gezer ile Kerimullah Azizulla'yı bulmak için tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Şu ana kadar kayıp vatandaşlara ilişkin yeni bir bulguya ulaşılamazken, zaman zaman çığ altından küçükbaş hayvanların çıkarıldığı bildirildi. Hava koşulları ve çığ riski nedeniyle ekipler çalışmalarını kontrollü şekilde yürütüyor.

Artvin Valisi Turan Ergün, bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Dün gece olması ve yoğun fırtına nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarına ara vermiştik. Sabahın erken saatlerinde yeniden başladık. AFAD Başkanlığımızdan Arama Kurtarma Daire Başkanımız da aramızda. Erzurum'dan gelen AFAD uzman ekiplerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın arama-kurtarma ekipleriyle birlikte sahada. Yaklaşık 100 kişilik bir ekip, değişimli olarak alanda arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Hava şartları kötü ve öğleden sonra daha da kötüleşmesini bekliyoruz. Ümidimiz, en kısa zamanda çığ altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak. Alanda çalışan arkadaşlarımıza yetki verdik; çığ riski hissettikleri noktada çalışmaları bırakacaklar. Önceliğimiz ekiplerimizin can güvenliği. Risk hissedildiği anda faaliyetler durdurulacak."

Kaynak: ANKA / Yerel
