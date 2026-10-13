Artvin'de bal üretimi 700 tondan 300 tona düştü, kestane balı 3 bin 500 lira

Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, kentte üretilen balın değerinin korunması gerektiğini belirterek "Artvin balının eczanelerde, hatta reçeteyle satılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Artvin'de bal sağım sezonu ermesiyle birlikte bal üretiminde önemli düşüş yaşandı. Yağışlar ve mevsimsel değişiklikler nedeniyle kentte geçen yıl yaklaşık 700 ton olan bal üretimi, bu yıl 300 ton civarında kaldı.

Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, birliğe kayıtlı 105 binin üzerinde arılı kovan bulunduğunu, kayıtlı ve kayıtsız toplam kovan sayısının ise yaklaşık 120 bin olduğunu söyledi. Bu yıl özellikle 500 metre rakımın altındaki bölgelerde bal veriminin düşük kaldığın kaydeden Durmuş, Artvin'in zengin bitki örtüsünün kentte üretilen ballara ayrı bir değer kattığını söyledi.

Üretim 700 tondan 300 tona geriledi

Durmuş, Artvin balının sıradan bir ürün gibi değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekerek "Artvin balının eczanelerde, hatta reçeteyle satılması gerektiğini düşünüyorum. Bu bal doğada her zaman aynı miktarda elde edilemiyor. Bu nedenle değerinin bilinmesi ve korunması gerekiyor. Geçen yıl yaklaşık 700 ton bal elde edildi. Bu yıl üretimin 300 ton civarında kaldı. Yağışların ve gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farklarının nektar akışından kaynaklandı. Üretim miktarındaki azalmaya rağmen balın kalitesinde düşüş yaşanmadı. Bu sezon da kaliteli ürün elde ettik" dedi.

Yeni sezon bal fiyatları açıklandı

Yeni sezon fiyatlarının arıcılarla yapılan anketler ve fiyat komisyonunun değerlendirmeleri sonucunda belirlendiğini aktaran Durmuş, "Analizleri yapılarak dolumu gerçekleştirilen kestane balının kilogram fiyatının 3 bin 500 lira, Artvin çiçek balının 2 bin 900 lira, yayla balının ise bin 500 lira olarak belirlendi. Karakovan ballarının, ilgili bal türü için belirlenen fiyatın üzerine yüzde 30 eklenerek fiyatlandırıldı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı