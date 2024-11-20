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Artvin'de 21 milyonluk Şans Topu İkramiyesi Kazananı Merak Ediliyor

Artvin'de 21 milyonluk Şans Topu İkramiyesi Kazananı Merak Ediliyor
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Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde 21 milyon 631 bin 799 liralık büyük ikramiye Artvin'in Arhavi ilçesine isabet etti. Talihlinin kim olduğunu merak eden 17 bin kişilik ilçe halkı, büyük ödülün sahibi henüz açıklanmadan heyecanla bekliyor.

Milli Piyango İdaresi Şans Topu çekilişinde 21 milyon 631 bin 799 liralık büyük ikramiye, Artvin'in Arhavi ilçesine isabet etti. Talihlinin kim olduğu, 17 bin nüfuslu ilçede merak konusu oldu.

Milli Piyango İdaresi'nce 17 Kasım'da noter huzurunda gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde, haftanın şanslı numaraları belirlendi. "5+1" bilen tek kişi büyük ödülün sahibi oldu. Şanslı kuponun Arhavi'de bir bayiden oynandığı öğrenilirken, ikramiyeyi kazanan kişinin kimliği henüz açıklanmadı.

Talihli kuponun oynandığı bayinin kapalı olduğu belirtilirken, haber kısa sürede ilçede yayıldı. Vatandaşlar arasında kazananın kim olduğuna dair tahminler ve merak dolu konuşmalar başladı.

Talihli bayinin komşu esnafı Şerafettin Yıldırım, büyük ikramiyenin Arhavi'ye çıktığını ifade ederek, "İnşallah tanıdık bir arkadaşımız ya da dostumuzdur" dedi.

Hasan Odabaş da, kazananı merak ettiklerini belirterek, "Biz de bu bayiden oynuyorduk. Büyük ödülün ilçemizden birine çıkması bizi mutlu etti" diye konuştu.

Yusuf Gedik ise esprili bir dille, "21 milyon çok güzel bir para. Çıkana hayırlı olsun. Çevremden birine çıktıysa çok mutlu olurum, hatta akrabalarımdansa bol bol kaynaşırız" dedi.

Büyük ödülün sahibi henüz ortaya çıkmasa da, bu olay Arhavi'de büyük bir heyecana neden oldu. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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