Arpaçay'da Yeni Kütük Ev Yapımı Başladı

Arpaçay'da yapımına başlanan ve kışa yetiştirilmesi planlanan Kütük Ev Çıldır Gölü'nün çehresini değiştirecek. Ahşaptan yapılan ve mimari estetiği ile dikkatleri üzerine çekmesi beklenen Kütük Ev turistlerin uğrak mekanı olacak.

Önceki yıl çıkan yangın ile tamamen yanan Kütük Ev'in yerine Vali Ziya Polat'ın girişimleri, Milletvekili Adem Çalkın'ın destekleri ile Kars İl Özel İdaresi tarafından "Turizme Değer Katması" amacıyla yenisi yapılıyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan'ın yakından takip ettiği çalışmalarla Kütük Ev'in görünmeye başladı. Yapımında kullanılan ağaçların yurt dışından ithal olarak getirildiği Kütük Ev de Genel Sekreter Fatih Tekcan, incelemelerde bulunarak yetkililerden detaylı bilgi aldı. Tekcan, projenin hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, Kütük Ev'in kışa yetiştirilmesini planladıklarını kaydetti.

Öte yandan doğal yapısı ve mimarisiyle dikkat çeken proje; bölge turizmine katkı sağlamayı, yerel ekonomiyi canlandırmayı ve ziyaretçilere alternatif bir konaklama alanı sunmayı amaçlıyor. - KARS