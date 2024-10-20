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Arjantinli Mimar Nemrut Dağı'nın Önemi Üzerine Konuştu

Arjantinli Mimar Nemrut Dağı'nın Önemi Üzerine Konuştu
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Nemrut Dağı'nı ziyaret eden Arjantinli iş insanı ve mimar Silvia F. İtaliano, UNESCO Dünya Kültür Mirası olan bölgenin tarihi ve kültürel zenginliğini vurguladı. Mezopotamya'nın medeniyetlerin beşiği olduğunu belirten İtaliano, bu bölgeyi tanıtma sözü verdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kültür turizmi açısından ve ülke ekonomisine, tanıtımına büyük katkı sağlayan Nemrut Dağı'nı ziyaret eden Arjantinli İş İnsanı ve Mimar Silvia F. İtaliano, Nemrut'ta önemli ve anlamlı mesajlar verdi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası olan 2100 yıllık Kommagene Uygarlığı'nın efsanevi kralı Antiochos Teos'un Nemrut Dağı zirvesinde inşa ettiği anıtsal alanı ziyaret eden Arjantinli İş İnsanı ve Mimar Silvia F. İtaliano, dünya insanlarının okullarda öğrendiği, kitaplarda okuduğu, belgesellerde izlediği medeniyetlerin beşiği ve doğuş yeri olan Mezopotamya'yı görmeleri gerektiğini ifade etti.

Silvia İtaliano, "Özellikle Mezopotamya'yı tepeden seyreden 2300 yıl önceki sanatın, mitolojinin, astronominin işlendiği ve günümüze sapasağlam ulaştırılan eserleri kaçırmaması gerekiyor.

Arjantin'de ve Güney Amerika'da seyahat imkanı olan, seyahat eden büyük bir potansiyel var. Ben ve arkadaşlarım Nemrut'un, Kommagene'nin ve yukarı Mezopotamya'nın gönüllü tanıtımcısı olacağız. Ülkemizde yazılı ve görsel medyada 'Geç olmadan görün, kaçırmayın' diyeceğiz" dedi.

İlk yerleşim, ilk tarım, ilkyazı, ilk tekerlek, ilk astronomi ve ilk inançların bu topraklarda hayatımıza girdiğini ifade eden Silvia İtaliano, "Bunların farkında olan herkesin Nemrut'ta, Kommagene'ye, yani Mezopotamya'ya gelmesini şans olarak kabul ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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