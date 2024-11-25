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Ardanuç’ta Pazar Esnafı Krizden Şikayetçi

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Artvin'in Ardanuç ilçesindeki halk pazarında esnaflar, alım gücünün düşmesi nedeniyle iş yapamadıklarından şikayet etti. Satışların düştüğünü ve müşterilerin olmadığını belirten pazarcılar, para kazanmanın yanı sıra yol parasını bile zorla karşılayabildiklerini ifade etti.

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesindeki halk pazarında esnaf, iş yapamadığından şikayet etti. Pazar esnafı "Para kazanmayı geçtik, paramızı kurtaralım yeter. Müşteri yok, ortada bir kriz var. Vatandaşın alım gücü yok, alamıyor" dedi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde halk pazarında pazarcılar, satışlardaki düşüşten dert yandı. İş yapamadığını söyleyen esnaf, yol parasını ancak karşıladığını belirtti.

Köy ürünleri satan Ardanuçlu pazarcı Nuray Karahan, "Köy ürünleri satıyorum; kuru fasulye, pestil, ceviz. Fasulye 200 lira ama fasulyeye para veren de yok. Zaten bu haftaya mahsus değil, hiçbir hafta satışlarımız iyi olmuyor. İnsanlarda para olmayınca alacak güçleri de yok. Evet, satıcı çok ama alıcı yok. Vatandaş da yarım kilo, 250 gram alıyor ne yapalım, vatandaşın gücü yok" şeklinde konuştu.

Kemalpaşa Sarp köyünden mandalina satıcısı, "İşler normal, o kadar da iyi değil ama idare ediyoruz. Vatandaşta para yok. O kadar da pahalı değil, ama pahalı olmasa bile para yoksa, üretim olmazsa, her şey bitmiş demektir" diye konuştu.

Bursa'dan Ardanuç pazarına zeytin getiren vatandaş, "Para kazanmayı geçtik, paramızı kurtaralım yeter. Müşteri yok ve ortada bir kriz var. Vatandaşın alım gücü yok, alamıyor" dedi.

"Yol parasını ancak karşılıyoruz"

Ardanuçlu pazarcı Neşe Doruk, "Burada, kendi ürettiğimiz ve doğadan aldığımız ürünleri satıyoruz. Şu anda elimde gördüğünüz odun ve soba tutuşturmak için kullanılan çıra var; soran oluyor çünkü herkes ormana gidemiyor, yaşlı insanlar var ve onlar ormana gidemiyorlar. Dolayısıyla ihtiyaç duyup alan oluyor. Diğer ürünlerde de yine kendimizin ürettiği kabak, ceviz, şeker pancarı var. Şu anda koruk satıyoruz. Genellikle pazarda sattıklarımızla bazen yol paramı ancak karşılıyorum" şeklinde dedi.

Ardanuç pazarında patates satan bir diğer pazarcı, "Görüyorsunuz halimizi. Nasıl olacak? Havada, karada müşteri bekliyoruz. İş yok, güç yok. Gece saat 2'ye kadar direksiyon sallıyoruz ve buraya geliyoruz ama iş yok, güç yok. Yolumuz kapalı, Ardahan üzerinden geliyoruz, arabanın da lastikleri patladı" diye konuştu.

Ardanuç’ta Pazar Esnafı Krizden Şikayetçi
Kaynak: ANKA / Yerel
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