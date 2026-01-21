Ardahan'a Hayvan Hastanesi Kurulacak

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Cumhurbaşkanlığı'nca onaylanan ve Ardahan Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan hayvan hastanesinin yapımına başlanacağını açıklayarak, "Bu proje ile hedef Ardahan'ı hayvancılıkta Türkiye'nin başkenti yapmak" dedi.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, kurulacak Ardahan Üniversitesi Hayvan Sağlığı ve Araştırma Hastanesinin kentin sahip olduğu mera varlığı ve hayvancılık potansiyelinin etkin biçimde değerlendirilmesi ve bölgesel kalkınma açısından stratejik önem taşıdığını belirtti. Prof. Dr. Emiroğlu, ilin hayvancılık alanında Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri haline gelmesi için ilgili tüm kurum ve paydaşlarla iş birliğine açık olduklarını ifade etti. Ardahan'ın temel geçim kaynaklarından biri olan hayvancılığa doğrudan katkı sunması hedeflenen tesisin modern teşhis ve tedavi imkanlarıyla hizmet vereceği belirten Emiroğlu, "2026 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Hayvan Araştırma ve Uygulama Hastanesi yatırım bütçesine alındı. Ardahan'a hayırlı olsun. Bu bölge hayvancılığı için çok önemli ve yapımı tamamlandığında bölge ekonomisine büyük katkı sunacaktır. Başta besi hayvancılığı ve süt hayvancılığı açısından Ardahan Türkiye'nin başkenti olabilir. Ardahan, hayvanların mera olarak, otlak olarak geniş arazilere yayılması bakımından Türkiye'nin büyük oranda hem et hem de süt ve süt ürünleri ihtiyacını karşılaması bakımından bulunmaz bir nimet. Dolayısıyla biz Ardahan olarak değerlendirelim ve üniversite, özel sektör, hayvancılıkla geçinen insanlara destek olalım ki hayvancılık daha fazla gelişsin ve Türkiye'nin yurt dışından ithal ettiği et ithalatı azalsın. Üreticilerimiz daha fazla hayvan yetiştirerek, et ihtiyacı başta olmak üzere süt ve süt ürünleri ihtiyacı Ardahanlı üreticiler tarafından karşılansın ki bunun karşılığında hem Ardahan hem de Türkiye ekonomisine içeride daha fazla güç ve katkı sunsun. Bizim derdimiz budur" dedi. - ARDAHAN