Haberler

Ardahan'a Hayvan Hastanesi Kurulacak

Ardahan'a Hayvan Hastanesi Kurulacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Cumhurbaşkanlığı'nca onaylanan ve Ardahan Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan hayvan hastanesinin yapımına başlanacağını açıklayarak, "Bu proje ile hedef Ardahan'ı hayvancılıkta Türkiye'nin başkenti yapmak" dedi.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Cumhurbaşkanlığı'nca onaylanan ve Ardahan Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan hayvan hastanesinin yapımına başlanacağını açıklayarak, "Bu proje ile hedef Ardahan'ı hayvancılıkta Türkiye'nin başkenti yapmak" dedi.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, kurulacak Ardahan Üniversitesi Hayvan Sağlığı ve Araştırma Hastanesinin kentin sahip olduğu mera varlığı ve hayvancılık potansiyelinin etkin biçimde değerlendirilmesi ve bölgesel kalkınma açısından stratejik önem taşıdığını belirtti. Prof. Dr. Emiroğlu, ilin hayvancılık alanında Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri haline gelmesi için ilgili tüm kurum ve paydaşlarla iş birliğine açık olduklarını ifade etti. Ardahan'ın temel geçim kaynaklarından biri olan hayvancılığa doğrudan katkı sunması hedeflenen tesisin modern teşhis ve tedavi imkanlarıyla hizmet vereceği belirten Emiroğlu, "2026 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Hayvan Araştırma ve Uygulama Hastanesi yatırım bütçesine alındı. Ardahan'a hayırlı olsun. Bu bölge hayvancılığı için çok önemli ve yapımı tamamlandığında bölge ekonomisine büyük katkı sunacaktır. Başta besi hayvancılığı ve süt hayvancılığı açısından Ardahan Türkiye'nin başkenti olabilir. Ardahan, hayvanların mera olarak, otlak olarak geniş arazilere yayılması bakımından Türkiye'nin büyük oranda hem et hem de süt ve süt ürünleri ihtiyacını karşılaması bakımından bulunmaz bir nimet. Dolayısıyla biz Ardahan olarak değerlendirelim ve üniversite, özel sektör, hayvancılıkla geçinen insanlara destek olalım ki hayvancılık daha fazla gelişsin ve Türkiye'nin yurt dışından ithal ettiği et ithalatı azalsın. Üreticilerimiz daha fazla hayvan yetiştirerek, et ihtiyacı başta olmak üzere süt ve süt ürünleri ihtiyacı Ardahanlı üreticiler tarafından karşılansın ki bunun karşılığında hem Ardahan hem de Türkiye ekonomisine içeride daha fazla güç ve katkı sunsun. Bizim derdimiz budur" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'ın uçağında panik anları! Tedbir amacıyla ABD'ye geri döndü

Davos'a gitmek için havalanan Trump'ın uçağında panik anları
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Danimarka: Trump'a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız

Avrupa'dan Trump'a ilk tehdit geldi: Vurmaktan kaçınmayız
Dün gece kabusu yaşayan Guardiola gözünü Galatasaray'a dikti

Dün gece yenildi, gözünü Galatasaray'a dikti
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Ondan mutlusu yok! Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Kartalkaya faciasının yıl dönümü! Gözyaşları sel oldu

En acı buluşma! Zaman 3.17'de durdu, gözyaşları sel oldu
Dünya onu konuşuyor! Hayattan sıkılıp 'otopark bariyeri' oldu

Dünya onu konuşuyor! Hayattan sıkılıp "otopark bariyeri" oldu