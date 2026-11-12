Ardahan Posof'ta üreticiler fasulye eğitimini bitirdi, sertifika ve tohum aldı

Ardahan Posof'ta üreticiler fasulye eğitimini bitirdi, sertifika ve tohum aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen Posof Fasulyesi Yetiştiriciliği Eğitimi'ni tamamlayan çiftçilere sertifika ve fasulye tohumu verildi. Törene katılan yetkililer, bölge tarımı ve yerel ürünlerin desteklenmesi için görüş alışverişinde bulundu.
Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen Posof Fasulyesi Yetiştiriciliği Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan üreticilere sertifikaları ile fasulye tohumları teslim edildi.
Posof İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen eğitim programının sona ermesi dolayısıyla dağıtım töreni düzenlendi.
Posof Kaymakamı İsa Bertan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Akıllı'nın katıldığı programda, kursu bitiren çiftçilere sertifikaları ile üretime katkı sağlamak amacıyla fasulye tohumları verildi.
Törende çiftçilerle bir araya gelen yetkililer, bölge tarımının kalkınması, katma değeri yüksek yerel ürünlerin desteklenmesi ve üretim kalitesinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu.