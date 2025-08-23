Ardahan İl Özel İdare Ekiplerinden Halaylı Çalışma
Ardahan il Özel idaresinin asfalt ekibi, köy yollarını yamaladıktan sonra halay çekerek çalışma sonunda mutluluklarını paylaştı. Sosyal medyada beğeni toplayan video, halk tarafından büyük ilgi gördü.
Ardahan il Özel idare ekibinin halaylı çalışması gündem oldu.
Ardahan il Özel idaresine ait asfalt ekibi Hanak ilçesinde köy yollarını yamalama çalışmalarını yaparken her biten köy yolu için çalışan ekip halay çekmesi sosyal medyada gündem oldu.
Asfalt ekibi çalışanları, çalışmasını bitirdikten sonra halay çekmesi işlerini huzurlu güzel ve mutlu şekilde tamamlaması sonrası çekilen videonun sosyal medyada paylaşılması halk tarafından da beğeni topladı ve bir çok sosyal medya kullanıcısı bu videoyu yüzlerce kez paylaştı. - ARDAHAN
