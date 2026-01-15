Aras EDAŞ Erzurum İl Koordinatörlüğüne Ahmet Atmaca atandı

Elektrik dağıtım sektöründe bölgesel kalkınmaya sunduğu katkı, güçlü altyapısı ve kaliteli hizmet anlayışıyla öne çıkan Aras Elektrik, organizasyon yapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir atamayı daha hayata geçirdi. Kurumsal vizyonu doğrultusunda deneyimli kadrolarla sorumluluk bölgesinde hizmet sunmaya devam eden Aras EDAŞ, aynı şirkette farklı görevlerde bulunan Ahmet Atmaca'yı Erzurum İl Koordinatörü olarak atadı.

Şirket bünyesinde çeşitli görevlerde yer alan Atmaca, üstlendiği sorumluluğu kurumsal vizyon ve kararlılıkla sürdürmeyi, yürütülen çalışmaları istikrarlı bir şekilde ileriye taşımayı hedefliyor. Bu atamayla birlikte, Erzurum genelinde yürütülen elektrik dağıtım hizmetlerinin planlı, sürdürülebilir ve kesintisiz şekilde devam etmesi amaçlanıyor.

Yeni görevine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atmaca, Erzurum'da yürütülen çalışmalara katkı sunmayı, sahadaki faaliyetleri güçlü bir ekip çalışmasıyla yürütmeyi ve Aras Elektrik'in kurumsal hedefleri doğrultusunda görevini en iyi şekilde yerine getirmeyi amaçladığını ifade etti. Ayrıca müşteri memnuniyeti ve operasyonel süreklilik odağındaki yaklaşımla, bölgeye değer katan çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğine de vurgu yaptı.

Elektrik dağıtım sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip olan Atmaca, kariyeri boyunca Şube Müdürlüğü, Grup Yöneticiliği, Yatırım Tesis Koordinatörlüğü gibi birçok kritik görevde bulunarak önemli çalışmalara imza attı. Atmaca, sahip olduğu bilgi birikimi ve saha tecrübesiyle Erzurum'da yürütülen elektrik dağıtım hizmetlerine değer katmayı sürdürecek. - ERZURUM