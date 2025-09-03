Aras Elektrik'ten Erzurum'a 1,8 Milyar TL Yatırım Planı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin zorlu coğrafyasında kesintisiz ve kaliteli enerji arzı sunmak için faaliyetlerini sürdüren Aras Elektrik, Erzurum'a yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Şirket, 2013 yılında özelleştirme sonrası devraldığı elektrik dağıtım altyapısını sürekli geliştirerek bugüne kadar Erzurum ilinde toplam 600 milyon dolar, yani 24 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirdi.

Yapılan yatırımlar sayesinde hem şehir merkezinde hem de kırsal bölgelerde elektrik altyapısı modernize edilirken, arıza giderme süreleri ciddi oranda azaltıldı, kayıp-kaçak oranında ise büyük bir düşüş sağlandı.

2025 için planlanan yatırım 1,8 milyar TL

Aras Elektrik, 2025 yılı için Erzurum özelinde 1 Milyar 881 Milyon TL'lik yeni yatırım planlıyor. Bu kapsamda havai hatların yeraltına alınması, trafo merkezlerinin yenilenmesi, şehir içi ve kırsal aydınlatma şebekelerinin güçlendirilmesi gibi çok sayıda altyapı çalışmasının hayata geçirilmesi hedefleniyor. Şirket, Erzurum'un enerji altyapısını daha modern, güvenli ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Aydınlatma yatırımıyla şehir daha güvenli

Aras Elektrik'in Erzurum genelinde yürüttüğü aydınlatma çalışmaları da şehrin yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlıyor. Erzurum genelinde 107 bini aydınlatma armatürü, düzenli bakım ve yenileme çalışmalarıyla sorunsuz bir şekilde çalıştırılıyor. Sadece şehir merkezi değil, kırsal bölgelerde de yeni aydınlatma tesisleri kurularak vatandaşların güvenli ve konforlu bir yaşam sürmesi hedefleniyor.

"Yatırımlarımız kesintisiz devam edecek"

Erzurum İl Koordinatörü Hüseyin Öcal, Aras Elektrik olarak şehrin tüm bölgelerine aynı özenle hizmet götürdüklerini belirterek şunları söyledi:

"Sadece bugünün değil, geleceğin enerji ihtiyaçlarını da karşılamayı hedefliyoruz. Erzurum'un dört bir yanında hayata geçirdiğimiz yatırımlar, enerji arzını güvenli, kesintisiz ve sürdürülebilir hale getirme vizyonumuzun bir parçası. 2025 yılında da şebeke altyapısını güçlendirmeye, yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Şebeke yenilemeleri, trafo kapasite artışları, bakım-onarım faaliyetleri ve aydınlatma projeleriyle, şehrimizin enerji altyapısını daha dayanıklı bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyoruz. Bu sayede hem mevcut ihtiyaçlara çözüm sunuyor hem de geleceğin enerji taleplerine bugünden hazırlanıyoruz."

Aras EDAŞ, sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı, Erzurum'u ve hizmet verdiği tüm illeri daha güvenilir ve çağdaş bir enerji altyapısıyla geleceğe taşımayı hedefliyor.