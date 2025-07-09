Aras Elektrik, Dijital Dönüşüm ile Sektördeki Gücünü Artırıyor

Aras Elektrik, dijitalleşen dünyada güçlü, verimli ve güvenli bir bilgi teknolojisi altyapısı inşa ederek, sektöründe öncü olma hedefiyle ilerliyor. Teknolojinin sunduğu yenilikleri hızlıca adapte eden ve bu doğrultuda dönüşümünü sürdüren şirket, bilgi teknolojilerini yalnızca bir destek birimi değil, kurumsal yapının kalbi olarak konumlandırıyor.

SCADA (Uzaktan İzleme ve Kontrol Merkezi), OMS (Kesinti Yönetim Sistemi), MBS (Müşteri Bilgi Sistemi), OSOS (Uzaktan Okuma), SAP (Sistem Analiz Programı), CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) gibi kritik sistemlerin kesintisiz çalışması, güvenliği ve operasyonel mükemmelliği Bilgi Teknolojileri ekiplerinin öncelikli sorumlulukları arasında yer alıyor. Bu sistemlerin bütüncül bir yapıda yönetilmesi, şirketin operasyonel verimliliğine doğrudan katkı sunuyor.

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutma anlayışıyla geliştirilen yapay zeka destekli platformlar ve mobil uygulamalar sayesinde, hizmet bölgesindeki müşterilerin ihtiyaçları hızlı ve etkin bir şekilde karşılanıyor. Aynı zamanda hayata geçirilen dijital dönüşüm projeleriyle, şirket genelinde teknoloji odaklı bir iş kültürü yaygınlaştırılıyor. Bu projelerin şirket içi süreçlere uyarlanması ve etkin bir şekilde kullanıma sunulması yönünde de Bilgi Teknolojileri Koordinatörlüğü lider rol üstleniyor.

"Bilgi teknolojileri bizim için sadece bir altyapı değil, stratejik bir önceliktir"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Genel Müdür Fikret Akbaş, "Bilgi teknolojileri, yalnızca bir destek mekanizması değil, şirketimizin sürdürülebilirliği ve güvenliği açısından kritik bir role sahip. Bu nedenle yatırımlarımızı sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek şekillendiriyoruz. Dijital dönüşüm projeleriyle hem tüketicilerimize daha hızlı hizmet sunuyoruz, hem de çalışanlarımızın iş yapış biçimlerini dönüştürüyoruz."

"Günümüzde veri güvenliği, hızlı erişim ve sistemlerin kesintisiz çalışması, kurumsal başarı ve sürdürülebilirlik açısından vazgeçilmez unsurlar haline geldi. Biz de bu bilinçle altyapımızı sürekli güçlendiriyor, yeni nesil teknolojilere uyum sağlayan bir BT vizyonu geliştiriyoruz. Aynı zamanda regülasyonlara tam uyum sağlayarak, güvenli bir dijital yapıyı titizlikle kuruyoruz. Bu nedenle, bilgi teknolojileri bizim için sadece bir altyapı değil; aynı zamanda sürdürülebilir büyümenin anahtarı ve stratejik bir önceliktir."

Öte yandan; EPDK, KVKK ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi - Siber Güvenlik Başkanlığı gibi yasal düzenleyici kurumların mevzuatlarına tam uyum sağlanması için gereken tüm teknik ve idari çalışmalar titizlikle yürütülüyor. - ERZURUM