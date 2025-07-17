ARAS EDAŞ, Tüketici Memnuniyeti Araştırmasında Dördüncü Sırada

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) koordinasyonunda bağımsız bir araştırma şirketine yaptırılan Elektrik Dağıtım Şirketleri Tüketici Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen çalışmada ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş. (ARAS EDAŞ), yüksek bilinirlik oranıyla dikkat çekerek sektör genelinde en bilinen dağıtım şirketleri arasında üst sıralarda yer aldı.

Araştırmada katılımcılara hizmet aldıkları elektrik dağıtım şirketinin adını bilip bilmedikleri soruldu. ARAS EDAŞ, yüzde 76,9 oranında "doğru bilen" yanıtı alarak Türkiye genel ortalaması olan yüzde 50,2'nin çok üzerinde bir sonuç elde etti ve sıralamada 4. sıraya yerleşti. Bu başarı, ARAS EDAŞ'ın müşterileriyle kurduğu iletişimin gücünü ve markaya olan güveni bir kez daha ortaya koydu.

Şirketin hizmet bölgesinde yer alan illerde de marka bilinirliği öne çıktı. Araştırma sonuçlarına göre Kars ili ikinci sırada yer alırken, Iğdır beşinci, Bayburt ise altıncı sırada yer aldı. Bu sonuçlar, ARAS EDAŞ'ın bölgesel düzeyde de güçlü bir algıya ve yüksek tanınırlığa sahip olduğunu gösteriyor.

ELDER koordinasyonunda yürütülen ve bağımsız bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen bu çalışma, Türkiye'nin farklı bölgelerinden binlerce katılımcının görüşlerine dayanıyor. Sonuçlar, elektrik dağıtım hizmetlerinde yalnızca altyapı ve teknik kapasitenin değil, müşteriyle doğru ve şeffaf iletişimin de büyük önem taşıdığını bir kez daha vurguluyor.

ARAS EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, araştırma sonuçlarını değerlendirirken şunları söyledi: "Bu sonuçlar, bölgemizdeki vatandaşlarımızın bize duyduğu güvenin ve müşteri odaklı yaklaşımımızın bir göstergesidir. Elektrik dağıtım hizmeti yalnızca teknik bir iş değil, aynı zamanda doğru, hızlı ve şeffaf bilgi vermeyi de kapsar. Biz tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte bu anlayışla hareket ediyor, iletişimimizi ve hizmet kalitemizi her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Bölgemizdeki yüksek bilinirlik oranı, bizim için gurur verici olduğu kadar önemli bir sorumluluk da yüklüyor. Önümüzdeki dönemde de altyapımızı daha da güçlendirerek, müşteri memnuniyetini artırmaya devam edeceğiz." - ERZURUM