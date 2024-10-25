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Araç Lastiklerinin Ömrü ve Değişim Zamanı Hakkında Bilgiler

Araç Lastiklerinin Ömrü ve Değişim Zamanı Hakkında Bilgiler
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Bilecik'te lastik tamirciliği yapan Rıdvan Koca, araç lastiklerinin ideal kullanımı için bakım ve değişim sürelerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Lastiklerin ömrü ve değişim gerektiği belirtiler hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Bilecik'te lastik tamirciliği yapan Rıdvan Koca, kauçuk maddesinden üretilen araç lastiklerinin ideal bir şekilde kullanılabilmesi, kullanım ömürlerine bağlı olduğunu söyleyerek, "Araç lastiği üreticisi markaların büyük bir bölümü, araç lastiği ömrünün 100 bin kilometre ya da 5 yıl olduğunu ifade eder" dedi.

Rıdvan Koca, araç lastikleri farklı malzemelerden üretilen, araçların yol tutuşunu arttırmaya yardımcı olan önemli ekipmanlar olarak tanımlandığını söyledi. Araç lastiklerinin üretiminde genellikle ana madde kauçuk olduğunu anlatan Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Üretim öncesinde farklı malzemelerin detaylı mühendislik çalışmaları ile hesaplanan etkileri göz önüne alınır. Kauçuk araç lastiğinin güvenli ve verimli bir sürüş deneyimi sunması için en ideal malzemedir. Aşınan, gereğinden fazla kullanılan ya da bakımı yapılmayan araba lastiği kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilir. Bu gibi bir durumda en kısa süre içerisinde araç lastiği değişimi yapmak gerekir. Güvenli ve risksiz bir sürüş yapabilmek için belirli aralıklarla araç lastiklerinin bakımı yaptırılmalı ve gerekli görülürse değiştirilmelidir. Yeni bir araç lastiği alırken ya da mevcut olanı kullanırken lastik ömrü konusu önem kazanır."

"En çok soru 'Araç lastiğinin son kullanma tarihi var mı' şeklinde oluyor"

Koca, müşterilerin en çok, "Araç lastiğinin son kullanma tarihi var mı" diye sorduklarını anlatarak, "Kauçuk maddesinden üretilen araç lastiklerinin ideal bir şekilde kullanılabilmesi, kullanım ömürlerine bağlıdır. Araç lastikleri, arabaların tekerleklerine takılır, bu nedenle de bütün aracın ve araç içerisine yerleştirilen tüm materyallerin ağırlığını taşır. Araç kullanıldıkça, zamanla araç lastiği üzerindeki dişli çıkıntıları ve dokusu etkisini kaybetmeye başlar. Kauçuktan oluşan bu yapılar, girintiler ve çıkıntılar sürüş sırasında yol ile sürekli temas halindedir. Bu nedenle fren sırasında gittikçe aşınır ve özelliğini kaybetmeye başlar. Bu durumdaki bir araç lastiği zamanla çıkıntısız, düz ve özelliğini kaybetmiş bir hal alır. Bu çıkıntılar aracın yol tutuşu için oldukça önemlidir. Araç lastiği üreticisi markaların büyük bir bölümü, araç lastiği ömrünün 100 bin kilometre ya da 5 yıl olduğunu ifade eder. Bunun yanı sıra araç lastiğinin üretimi sırasında fabrika tarafından belirlenen araba lastik ömrü yani son kullanma tarihi de lastiğin üzerine yerleştirilir" dedi.

Lastik değişimi ne zaman yapılmalı?

Rıdvan Koca, araç lastiği değişimi için belirtileri gözlemlemenin önemli olduğunun altını çizerek, "Çünkü araç lastikleri zaman içerisinde bakım veya değişim için belirtiler göstermeye başlar. Araç lastiği değişimini gerektiren belirtiler; lastik sırtı, önerilen diş derinliği seviyesinin ötesinde bir aşınmaya maruz kalmışsa, lastik yanağı hasar görmüş veya aşınmışsa, lastik sırtında çapı 6 milimetreyi aşan ve lastik kullanımını olumsuz yönde etkileyen bir delik bulunuyorsa, lastik topuğu hasar görmüş veya deforme olmuşsa. Araç lastiği değişimi için uzmanlardan yardım almak önemlidir. Bu sayede aracınıza tam uyum sağlayacak ve yol tutuşunuzu arttıracak lastik seçilebilir. Lastik satışı yapan noktasına giderek, araç lastiğinizi değiştirebilir veya lastik ömrünüzü kolaylıkla öğrenebilirsiniz" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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