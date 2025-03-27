Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

Yunan askerlerinin skandal Türkiye sloganına MSB kayıtsız kalamadı
Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız

Özel'in adaylık sorusuna verdiği yanıt Yavaş'ı küplere bindirecek
Uludağ'daki otel yangınında acı kayıp! Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti

Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti
İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı

Bilançoyu açıklayan Yerlikaya'dan sert tepki: Asitler, baltalar nedir?

Araç Bakımında Gecikme Motora Zarar Veriyor

Araç Bakımında Gecikme Motora Zarar Veriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de oto sanayicisi Deniz Himmetoğlu, düzenli araç bakımının önemini vurguladı. Gecikmiş yağ bakımlarının motorun sağlığını tehdit ettiğini ve yaz lastiklerinin takılması gerektiğini belirtti.

Kayseri'de oto sanayicilik yapan Deniz Himmetoğlu, araç bakımında gecikmenin motora zarar vereceğini söyleyerek, "Araç sağlığı için bakımlarının düzenli yapılması gerekiyor" dedi.

Düzensiz ve geç yapılan yağ bakımlarının motora zarar verebileceğini söyleyen Deniz Himmetoğlu, "Havalar ısındığında öncelikle yaz lastiklerini artık taktırmamız gerekiyor. Lastiklerin yanı sıra aracın sıvı bakımlarının da yapılması gerekiyor. Özellikle polen filtresine dikkat etmemiz gerekiyor. Yağ bakımı yapılmalı. Bu neyi kapsar dersek de yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, yakıt filtresi ve bununla birlikte antifrizi, hidroliklerin de kontrol edilmesi gerekiyor. Bu bakımlar ertelenirse aracın motorunda sıkıntılar olabilir. Yağ bakımı düzensiz yapıldığı ya da geciktirildiği zaman motora zarar verir. Bunun yanında kışlık lastikler değiştiği zaman, sıcaklara fazla dayanmadığı için çabuk biter, erime yapar" dedi.

Himmetoğlu, lastiklerin değişmesinin de hem yol tutuşuna hem de yakıt tüketimine faydalı olacağını söyleyerek, "Bakımlar yapılmazsa motorun içinde kurumlar oluşmaya başlar ve katranlaşır. Vatandaşlarımız bu sebeplerden araçlarının bakımlarını düzgün yaptırsınlar. Lastiklerini değiştirsinler. Yazlık lastikler takıldığı zaman sıcaklarda yol tutuşu daha iyidir kışlıklara nazaran. Aynı zamanda yakıt tüketimini de düşürür" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title