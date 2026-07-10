50 yıldır işlediği sanat ile gelinlik kızların çeyizini süslüyor

Gaziantep'te yaşayan 65 yaşındaki Zeynep Hür, Gaziantep'in tescilli geleneksel el sanatlarından biri olan ve "Antep işi" olarak bilinen iğne nakış işlemesini 50 yıldır severek yapıyor. Hür'ün emekle yaptığı Antep işi nakışların fiyatları 25 bin TL'den başlayıp 300 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Gaziantep'te yüzyıllardır yaşatılan ve ince el işçiliğiyle dikkat çeken Antep işi nakış, düğün sezonunun hareketlenmesiyle yeniden gözde oldu. Özellikle bohça, seccade, yatak örtüsü, masa örtüsü ve çeşitli çeyizlik ürünlerde tercih edilen Antep işi, ipek, krep veya keten kumaşların tel tel çekilerek ipek ipliklerle işlenmesiyle hazır hale getiriliyor.

Yaz aylarının gelmesi ve düğünlerin artmasıyla birlikte siparişlerde önemli bir artış yaşandığını ifade eden Hür, çeyizlerin vazgeçilmezi olan Antep işi ürünlerin setinin 25 bin TL'den başlayıp 300 bin TL'ye kadar çıktığını ifade etti. Gençlerin de bu kültürel mirasa ilgi göstermesinden dolayı memnun olduklarını söyleyen Hür, el emeğiyle hazırlanan ürünlerin uzun sürede tamamlandığını ve Antep işinin yalnızca bir süsleme sanatı değil, aynı zamanda kültürel bir değer olduğunu vurguladı.

"Tekrar dünyaya gelsem yine aynı işi yaparım"

Antep işini 50 yıldır severek yaptığını dile getiren Zeynep Hür, "Antep işinin kültürü atalarımızdan geliyor. Belki 300, belki de 400 yıllık bir geçmişe sahip. Biz de bunu ustalarımızdan öğrendik. 50 yıldır bu işi yapıyorum. Tekrar dünyaya gelsem yine aynı işi yaparım. İşini severek yaparsan her zaman verimli olursun. Ben de nakışı severek işliyorum ve büyük bir keyifle yapıyorum" dedi.

"25 bin TL'den başlayıp 300 bin TL'ye kadar çıkıyor"

Düğün sezonunda yoğunluğun arttığını ancak yılın her döneminde sipariş aldıklarını söyleyen Hür, "Düğün sezonu olsa da olmasa da bizim işlerimiz hiç durmaz. Çok şükür ama biz veriminden memnunuz. Ama düğün sezonunda da daha ağırlıklı oluyor tabii ki. Gelinlik kızlarımızın gösterdiği ilginin haricinde ev hanımları, nenelerimiz, büyüklerimiz, benim yaşta olanlarda ilgi gösteriyor. Antep işi sadece gelin kızların çeyizlerinde değil, ev aksesuarlarında, tepsi örtülerinde, seccadelerde, sabahlıklarda ve başörtülerinde de kullanılıyor. Bu sanatı seven çok fazla insan var. El emeği ürünlerimizin fiyatı modele ve işçiliğine göre değişiyor. Beş parçalık takım fiyatlarımız 25 bin TL'den başlayıp 300 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Başörtülerimiz ise 3 bin 500 TL'den başlayarak 50 bin TL'ye kadar alıcı buluyor. Özel siparişlerde ise fiyatlar yapılan işçiliğe göre değişiklik gösteriyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı