Antalya yerel haberleri | 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Yarışma Jürisi Açıklandı

Antalya haberler... Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 1-8 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi belli oldu. Jüri başkanlığını yönetmen-yapımcı-senarist Yeşim Ustaoğlu’nun üstlendiği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın diğer jüri üyeleri oyuncu-yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, yönetmen-senarist Azra Deniz Okyay, müzisyen Harun Tekin, şair Haydar Ergülen, oyuncu Nurgül Yeşilçay ve görüntü yönetmeni Uğur İçbak’tan oluşuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 1-8 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi belli oldu. Jüri başkanlığını yönetmen-yapımcı-senarist Yeşim Ustaoğlu'nun üstlendiği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın diğer jüri üyeleri oyuncu-yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, yönetmen-senarist Azra Deniz Okyay, müzisyen Harun Tekin, şair Haydar Ergülen, oyuncu Nurgül Yeşilçay ve görüntü yönetmeni Uğur İçbak'tan oluşuyor.

59. Antalya Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinin başkanlığını; 1984 yılında ilk kısa filmi "Bir Anı Yakalamak" ile başlayan ve 2016'da Antalya Film Festivali'nin Uluslararası Yarışması'nda En İyi Film Ödülünü alan "Tereddüt"e uzanan filmografisinde her daim üreten, filmleri Venedik, Berlin, San Sebastian, Abu Dhabi, Moskova, Tokyo gibi önemli festivallerden övgü ve ödüller ile dönen, Türk sinemasının auteur yönetmenlerinden, senarist ve yapımcı Yeşim Ustaoğlu yürütecek.

Altın Portakal heyecanı yaşayacak 10 filmi değerlendirecek jüri üyeleri ise oyuncu-yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, yönetmen-senarist Azra Deniz Okyay, müzisyen Harun Tekin, şair Haydar Ergülen, oyuncu Nurgül Yeşilçay ve görüntü yönetmeni Uğur İçbak olacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.