Antalya Valisi Yazıcı: ' Alın terini kutsal gören bir medeniyetin mirasçılarıyız'

ANTALYA (İHA) – Antalya Valisi Ersin Yazıcı yayınladığı mesajla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Vali Yazıcı, "1 Mayıs emeğin, alın terinin, bilek gücünün, kalkınmanın sembolüdür. 1 Mayıs dayanışma ve kardeşliğin, çalışma ve özveri ile değere dönüşümünün en güzel tezahürüdür. Ülkemizi daha da müreffeh kılmak için, geleceğimizi aydınlatmak için parlak alnından ter döken tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

"İşçimizin, emekçimizin her zaman yanında olacağız"

Alın terini kutsal gören bir medeniyetin mirasçıları olduklarını dile getiren Yazıcı, "Tarih boyunca işçiye, esnafa, sanatkara, çiftçiye ve emekçiye değer veren devletimiz, emekçilerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve haklarının korunmasına özel ihtimam gösteriyor, her zaman olduğu gibi gereken tüm adımları her hal ve şartta atıyor. Atmaya da devam edecek. İşçimizin, emekçimizin her zaman yanında olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; 1 Mayısın toplumsal enerjimizin birleşmesine ve kalkınmamıza vesile olmasını diliyor, tüm işçi kardeşlerimin ve ailelerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu nice güzel yarınlar diliyorum" dedi. - ANTALYA