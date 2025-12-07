Haberler

Yapımı devam eden köprülü kavşak inşaatı pideciye takıldı

Antalya'da şehir içi trafiğini rahatlatacak köprülü kavşak projesinin Uncalı etabında çalışmalara, yer alan pideci dükkanının boşaltılmaması nedeniyle ara verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, işletme sahibiyle hukuki süreç başlattı.

Antalya'da kent içi trafiğini rahatlatmak amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan 4 köprülü kavşak projesinden Uncalı Köprülü Kavşağı'ndaki çalışmalar, bir pideci dükkanını boşaltmayınca durdu. Çalışmalara devam edilebilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının pideci hakkında açtığı davanın sonuçlanması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Antalya Havalimanı ile Antalya'nın batısını birbirine bağlayan güzergahta yer alan Sanayi, Uncalı, Duraliler ve Kepezüstü kavşaklarının yapım ihalesi 19 Kasım 2024 tarihinde yapıldı. İhalenin ardından yapımına hızla başlanan köprülü kavşaklardan Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli kavşaklarının 18 Kasım'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katılımıyla açılışı yapıldı.

İnşaat boşaltılmayan pideci nedeniyle durdu

3 adet köprü yapılması planlanan 905 metrelik Duraliler ve 2 köprü yapılacak olan 660 metrelik Uncalı Köprülü kavşaklarında ise çalışmalar tüm hızıyla devam ederken inşaat bir anda durdu. Uncalı Kavşağı'nda yıllardır hizmet veren pideciye kadar gelen köprülü kavşak inşaatı, işletme sahibinin dükkanı boşaltmaması nedeniyle durdu. Pidecinin hemen bitişiğine dikilecek olan fore kazığın yapılamaması nedeniyle inşaata ara verildi. Pide dükkanının sahibi, kamulaştırma bedeli konusunda anlaşamadıkları için iş yerini boşaltmadığını belirtirken, bakanlığın dava açtığını ve konuyu avukatlarının takip ettiğini söyledi.

Esnaf bakanlık ile mahkemelik oldu

Bakanlık ile işletme sahibi davalık olurken, çevredeki diğer esnaf ve vatandaşlar ise sorunun en kısa sürede çözülmesini istediklerini belirttiler. Bölgede esnaflık yapan Eser Kayhan, "Normalde hızlı ilerliyordu süreç, ama şu anda bir yavaşlama oldu. Mahkemelik bir yer var. Orası daha yıkılmadığı için şu anda çalışmaları durdurdular diye biliyoruz. Bize tam net bir şey söylemiyorlar. Proje hakkında ne olup biteceği hakkında bir bilgimiz yok" dedi.

"Dükkan boşaltılmadığı için yıkamıyorlar"

İnşaat çalışmasında yaşanan aksama nedeniyle bölgedeki diğer esnaf ve vatandaşların da mağduriyet yaşadığının altını çizen Kayhan, "Geçtiğimiz haftalarda buraları kazdılar. Kanalı taşıyacaklarmış buraya, olan buradaki esnafa oluyor şu anda. Bekliyoruz durumun akıbetini. Karayolları ile mahkemelik olduklarını biliyoruz. Orayla alakalı net bir şey söylemiyorlar, ne Karayolları ne de diğer taraf. Dükkan boşaltılmadığı için halihazırda bir yerleşim olduğu için yıkamıyorlar. Mahkeme de daha sonuçlanmadığı için bekliyorlar" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
