Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında görevlendirilen ekipler acil ihtiyaçları karşılıyor

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarını gidermek için 15 kişilik PSD ve ASYA ekibinin görevlendirildiğini açıkladı.

Antalya Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, asılı kalan kabinlerdeki kişileri tahliye işlemi devam ediyor.

Diğer kabinlerde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da ekiplerini sahaya yönlendirdi.

Bakanlığa bağlı 15 kişilik PSD ve ASYA ekibi aktif olarak alanda görev alırken, alanda yakınlarını bekleyen vatandaşlara psikolojik ilk yardım veriliyor. ASYA ekiplerince de vatandaşların çeşitli ihtiyaçları gideriliyor. - ANKARA