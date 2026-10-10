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Antalya'da kız çocukları Dünya Kız Çocukları Günü'nde balonlar ve danslarla eğlendi

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Antalya'da kız çocukları Dünya Kız Çocukları Günü'nde balonlar ve danslarla eğlendi
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Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Antalya Spor Salonu'nda farkındalık etkinliği düzenlendi. Kız çocukları balonlar ve danslar eşliğinde eğlenirken, etkinlikte kız çocuklarının hakları ve fırsat eşitliği vurgulandı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kız çocukları, balonlar ve danslar eşliğinde eğlendi.

Antalya Spor Salonu'nda antrenmanlarına devam eden kız çocuklarına yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi. Balonlar ve danslar eşliğinde gerçekleştirilen kutlamada çocuklar keyifli anlar yaşadı. Kız çocuklarının haklarına, fırsat eşitliğine ve toplumsal yaşamın her alanında güçlenmeleri gerektiğine vurgu yapılan etkinlikte, eğitimden spora, sanattan sosyal yaşama kadar her alanda kız çocuklarının desteklenmesinin önemi hatırlatıldı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "Her kız çocuğunun hayallerini özgürce kurabildiği, yeteneklerini keşfedebildiği ve kendine güvenle geleceğe yürüyebildiği bir dünya hepimizin ortak temennisidir. Spor, çocuklarımızın fiziksel gelişimlerinin yanı sıra özgüven kazanmalarına, arkadaşlık bağları kurmalarına ve kendilerini ifade etmelerine de katkı sağlıyor. Çocuklarımızın mutluluğuna ortak olduğumuz bu anlamlı günde, tüm kız çocuklarımızın eşit fırsatlarla büyüdüğü, hayallerini gerçekleştirebildiği bir gelecek diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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