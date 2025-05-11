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Antalya'da Falezlerden Denize Tehlikeli Atlayışlar

Antalya'da Falezlerden Denize Tehlikeli Atlayışlar
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Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde, gençler 30 metre yükseklikten denize atlayarak büyük bir tehlike ile adrenalin dolu anlar yaşıyor. Geçmişteki kazalara rağmen bu tehlikeli eğlenceye devam eden gençler, sahildeki izleyicilere heyecan dolu görüntüler sunuyor.

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde adrenalin tutkunu gençlerin 30 metre yüksekliğindeki falezlerden denize yaptıkları tehlikeli atlayış izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde havaların ısınması ile birlikte özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor. Konyaaltı Sahili'nden yaklaşık 30 metrelik falezler manzarasıyla görenleri büyülerken adrenalin tutkunu gençlerin tehlikeli eğlencesine de sahne oluyor. Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden denize atlayan gençler görenleri hem hayrete düşürüyor hem de yüreklerini ağzına getiriyor. Geçmiş yıllarda yaşanan ve ölüme varan ciddi sonuçlara neden olan olaylardan ders çıkarmayan bazı gençler şov ve adrenalin uğruna bu atlayışlarını sürdürüyor.

Canını hiçe sayarak kendini boşluğa bıraktı

Bazı gençler denize yakın 5 metrelik kayalık alandan kendilerini boşluğa bırakırken, bir genç ise sahilde denize giren vatandaşların şaşkın bakışları arasında falezlerin yaklaşık 30 metrelik zirve noktasına çıktı. Burada bir süre bekleyen genç ardından canını hiçe sayarak kendini boşluğa bıraktı. Sahilde güneşlenen ve denize giren vatandaşların hayretler içerisindeki bakışları arasında gencin 30 metre yükseklikten kendini sulara bıraktığı anlar ise kameralara yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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