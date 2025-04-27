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Antalya'da 2025 Aile Yılı Etkinliği: Oryantiring ve Aile Bağları

Antalya'da 2025 Aile Yılı Etkinliği: Oryantiring ve Aile Bağları
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Antalya'da 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen 'Yolum Oryantiring, Pusulam Ailem' etkinliğinde aile bağlarının güçlendirilmesi ve oryantiring sporuna ilginin artırılması hedefleniyor. Vali Hulusi Şahin, etkinlikte sağlıklı yaşam ve doğa ile iç içe olmanın önemini vurguladı.

Antalya'da 2025 Aile Yılı kapsamında 'Yolum Oryantiring, Pusulam Ailem' etkinliği düzenlendi.

2025 Aile Yılı kapsamında aile bağlarını güçlendirmek, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve oryantiring sporuna olan ilgiyi artırmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Yolum Oryantiring, Pusulam Ailem" etkinliği, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Oryantiring sporunun ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesine ve çocukların dijital bağımlılıktan korunmasına önemli katkı sağladığını ifade eden Vali Şahin, "2025 Aile Yılı kapsamında ailelerimizle birlikte hareketli yaşamı ve doğayla iç içe bir hayatı destekleyen oryantiring sporunu daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Oryantiring sporu, her yaşta herkesin yapabileceği, doğayla bütünleşen, yön bulmayı ve ekip çalışmasını temel alan bir spordur" dedi.

"Antalya avantajlı bir şehir"

Antalya'nın oryantiring sporu açısından son derece avantajlı bir şehir olduğunun altını çizen Şahin, "Bu spor, hem şehir içinde hem de çok sayıda haritalandırılmış alanda doğayla iç içe yapılabilmektedir. Antalya'nın muhteşem doğası eşliğinde çocuklarımızla ve ailelerimizle vakit geçirmek, aynı zamanda çocuklarımızı dijital dünyanın olumsuz etkilerinden korumak için büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ailelerle birlikte oryantiring sporu yapan Vali Şahin ve eşi Ebru Şahin, daha sonra çocuklarla masa tenisi, ayak tenisi ve futbol da oynayarak keyifli anlar yaşadılar. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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