Antakya ayakkabıcılar sanayi sitesinde çalışmalarda sona yaklaşıldı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya ilçesine inşa edilen ve çalışmalarda sona yaklaşılan Antakya Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

Depremin izlerinin silindiği Hatay'da bir yandan vatandaşların evleri teslim edilirken bir yandan da kentin ekonomisini ayakta tutacak merkezlerin inşaatları sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya ilçesine inşa edilen Antakya Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu ve proje alanını gezerek gelinen aşama hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı.

Vali Masatlı, sanayi sitesinin tamamlanmasıyla birlikte hem üretim kapasitesinin artacağını hem de sektör temsilcilerinin modern, güvenli ve nitelikli çalışma alanlarına kavuşacağını vurgulayarak kadim şehrin geleneksel zanaat kültürünü sanayi altyapısıyla buluşturan bu yatırımın, istihdama ve şehir ekonomisine önemli katkılar sunacağını ifade etti. - HATAY