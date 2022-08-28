Ankara yerel: Ankara Büyükşehir Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni Düzenledi

Ankara haberler: Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), geleneksel Toplu Sünnet Şöleni’ni bu yıl bin 200 çocuk ve ailesinin katılımıyla Altınpark’ta düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), geleneksel Toplu Sünnet Şöleni'ni bu yıl bin 200 çocuk ve ailesinin katılımıyla Altınpark'ta düzenledi.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yıl bin 200 çocuğu ücretsiz olarak sünnet ettirdi. Çocuklar, Ankara Kent Orkestrası ve Hacivat-Karagöz gösterileriyle eğlendi. Sünnet çocuklarına patlamış mısır, pamuk şeker ve balon ikramlarının yanı sıra günün anısına akıllı kol saati hediye edildi.

Toplu sünnet şöleninde, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş ve belediye bürokratları da ailelerin ve çocukların heyecanına ortak oldu. Nursen Yavaş ailelere hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Pırıl pırıl çocuklarımızın sünnet töreninin hayırlı olmasını diliyorum. Allah damatlıklarını da göstersin inşallah. Üniversite mezuniyetlerini de hep birlikte kutlayalım. Sağlıklı ve mutlu günleriniz olmasını diliyorum" diye konuştu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu ise pandemiden sonra ilk kez düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni'nin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla sosyal yardım alan veya almayan, bize müracaat eden bin 200 çocuğumuzu ücretsiz olarak sünnet ettirdik. Çocuklarımıza sünnet kıyafeti ve akıllı saatte hediye ettik" dedi.

Çocuklarıyla birlikte eğlenmekten ve şölene katılmaktan memnuniyet duyduklarını belirten ebeveynler ABB'ye şu sözlerle teşekkür etti:

"Mehmet Balcı : Bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bence bu hizmet bir insanlık görevi. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.

Abdullah Akyürek : Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon. Çok mutlu olduk.

Gülzade Balcı : Güzel bir organizasyon oluyor. Çok memnun kaldım.

Filiz Kurt : Oğlumu sünnet ettirdim. Bizimle çok güzel ilgilenildi. Çok güzel bir organizasyon oldu. Değer verildiğimizi hissettik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

Mehmet Tuğdemir : Gayet güzel bir program oldu. Bu etkinliği düzenlediği için buna vesile olduğu için Mansur Başkanımıza çok teşekkür ediyorum."