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Ankara Valiliği, Ramazan Bayramı için trafik tedbirleri aldı

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Ankara Valiliği, Ramazan Bayramı dolayısıyla kent trafiğinde oluşabilecek olumsuz durumları karşı gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramı öncesi ve bayram tatili süresince vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde olmaları amacıyla halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Ramazan Bayramı tatili süresince trafik yoğunluğunun artacağı değerlendirildiğinden vatandaşlarımızın güven içinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla 04.04.2024 günü saat 12.00'den 15.04.2024 günü saat 12.00'ye kadar Ankara il genelinde şehir içi ve şehirlerarası yollarda, bağlantı güzergahlarında trafik güvenliği açısından ilgili birimlerce gerekli tedbirler alınmıştır. İlimiz genelinde yol yapım çalışmaları devam etmekte olan çalışma alanlarında sürücülerin trafik işaret ve levhalarına dikkat etmesi önem arz etmektedir. Ramazan Bayramı ve tatili süresince havadan ve karadan trafik denetimleri yoğun bir şekilde sürdürülecektir. Bayram süresince vatandaşlarımızın kabristan ziyaretleri dolayısıyla oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak mezarlıkların bulunduğu bölge ve güzergahlar ile mezarlık giriş çıkışlarında gerekli tedbirler alınmış olup, mezarlıkların bakım, onarım, çevre düzenlemeleri ile temizlik çalışmaları tamamlanmıştır. Alınan tedbirlerin uygulanması için Ramazan Bayramı tatili süresince şehirlerarası yollarda, AŞTİ, Tren Garı, YHT, havalimanı, AVM'ler, mezarlıklar ile halkın yoğun olabileceği yerlerde 21 bin 191 emniyet personeli ve bin 52 araç ile 6 bin 360 jandarma personeli kendi sorumluluk bölgelerinde görev alacaktır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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