Ankara Valiliği'nden SOLOTÜRK Uçuşları İçin Ses Uyarısı

Ankara Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK'ün keşif, prova ve gösteri uçuşlarıyla ilgili vatandaşlara yüksek ses düzeyine karşı tedirginlik yaşamamaları için uyarıda bulundu.

SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'da keşif, prova ve gösteri uçuşu icra edecek. Ankara Valiliği, bu kapsamda oluşacak yüksek ses düzeyine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Etkinlikleri Kapsamında Ankara'da Aşağıdaki Programa Göre SoloTürk Keşif, Prova ve Gösteri Uçuşları Yapılacaktır. Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde gerçekleştirilecek olan planlı keşif, prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için uçuş programı gün ve saatleri kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.

SOLOTÜRK, Anıtkabir ve çevresinde 28 Ağustos'ta çevre tanıma, 29 Ağustos'ta prova ve 30 Ağustos'ta saygı uçuşu icra edecek. - ANKARA