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Ankara'da Haksız Fiyat Artışı Şüphesiyle 1.109 Firma Hakkında İşlem Başlatıldı

Ankara'da Haksız Fiyat Artışı Şüphesiyle 1.109 Firma Hakkında İşlem Başlatıldı
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Ankara Valiliği, yapılan denetimler sonucu haksız fiyat artışı şüphesiyle 1.109 firma hakkında işlem başlattığını duyurdu. Nisan ayında 255 bin 831 ürün denetlendi ve 16 milyon 754 bin 472 lira idari ceza uygulandı.

Ankara Valiliği, yapılan denetimler sonucu bin 109 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatıldığını ve savunmaları alınan firmaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edileceğini açıkladı.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünce Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında nisan ayı içerisinde 255 bin 831 ürün denetlenmiş, bu ürünlerin 5 bin 292'sinde mevzuata aykırılık tespit edilerek, toplam 16 milyon 754 bin 472 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bin 109 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılmış olup, savunmaları alınan firmaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevki gerçekleştirilecektir. Haksız fiyat artışlarıyla mücadele kapsamındaki denetimlere devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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