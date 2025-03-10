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Ankara'da Çalışan Kadın Fotoğraf Yarışması'nın Ödül Töreni Gerçekleşti

Ankara'da Çalışan Kadın Fotoğraf Yarışması'nın Ödül Töreni Gerçekleşti
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Ankara Sanayi Odası'nda düzenlenen ödül töreni, kadın girişimcilerin önemine vurgu yapıldı. ASO Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt, kadınların iş hayatındaki varlığını onurlandırma adına fotoğrafların büyük bir farkındalık oluşturduğunu dile getirdi.

Ankara'da Çalışan Kadın Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt'un katılımıyla gerçekleşti.

ASO Genel Merkezi'nde Ankara Kalkınma Ajansı (AKA), TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu ve Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği (FSK) iş birliğiyle düzenlenen ve kazananların sonuçlandığı 'Ankara'da Çalışan Kadın Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın ödül törenine, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt, protokol üyeleri ve yarışmacılar katıldı.

"Kadınlarımızın sanayide, ticarette ve girişimcilikte yer alması son derece önemlidir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 2024 yılının "Kadın Girişimci Yılı" ilan edilmesiyle gerçekleştirilen etkinliğin ödül törenin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yapılıyor olmasının büyük anlam ifade ettiğini belirten Özbozkurt, "8 Mart, kadınların toplumsal hayatta, iş dünyasında ve sanayideki yerini güçlendirmek, hak ettikleri değeri vurgulamak ve kadın emeğini onurlandırmak için bir fırsattır. Kadınlarımızın sanayide, ticarette ve girişimcilikte daha fazla yer alması, ülkemizin kalkınması ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için son derece önemlidir. Bugün, sanayimizin, ticaretimizin ve ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayan, alın teri döken, büyük bir özveriyle çalışan kadınlarımızı onurlandırmak ve onların emeklerini sanat aracılığıyla gözler önüne sermek için buradayız" diye konuştu.

"Kadınlarımızın iş hayatındaki varlığını anlatan kareler ortaya çıktı"

Yarışmacıların ortaya çıkardığı fotoğraflarla ilgili Özbozkurt, "Fotoğraf, anı yakalayan ve gerçeği tüm detayları ile yansıtan bir sanat dalıdır. Bu yarışma vesilesiyle kadınlarımızın iş hayatındaki varlığını, azmini ve başarılarını anlatan çok değerli kareler ortaya çıkmıştır. Çalışma hayatında kadınların karşılaştığı zorlukları ve elde ettikleri başarıları belgeleyen bu fotoğraflar, toplumumuzun farkındalığını artırmak açısından büyük bir anlam taşımaktadır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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