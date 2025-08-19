Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Müsabakaları Bilecik'te Tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol 2. Etap 1. Grup Müsabakaları Bilecik'te başarıyla gerçekleştirildi. Kızlar ve erkekler kategorilerinde yapılan çekişmeli karşılaşmalara birçok ilden sporcular ve antrenörler katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol 2. Etap 1. Grup Müsabakaları Bilecik'te başarıyla tamamlandı.

Kızlar kategorisindeki karşılaşmalar Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonu'nda, erkekler kategorisi ise İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Çekişmeli müsabakalara sahne olan organizasyona birçok ilden sporcular, antrenörler ve hakemler katılım sağladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Anadolu Yıldızlar Ligi ile genç sporcularımıza hem rekabet ortamı hem de kaynaşma imkanı sunuyoruz. Tüm katılımcı illerimize, antrenörlerimize, sporcularımıza ve emeği geçen hakemlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

