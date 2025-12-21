Haberler

Tarımın Devleri Kayseri'de buluştu

Tarımın Devleri Kayseri'de buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Ürün Piyasası Aracı Kurumu, Kayseri'de tarım ticaretinin dijitalleşmesi ve rekabet gücü üzerine stratejik yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Borsa başkanları, Anadolu'nun tarım piyasasında söz sahibi olma hedeflerini ve alınacak adımları görüşerek geleceğe yönelik bir yol haritası belirledi.

Anadolu Ürün Piyasası Aracı Kurumu (Anadolu ÜPAK), stratejik yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirmek üzere bölge ekonomisinin kalbi Kayseri'de bir araya geldi.

Toplantı; Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı ve Anadolu ÜPAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Bağlamış'ın ev sahipliğinde, tarım ticaretinin lider isimlerini buluşturdu. Anadolu ÜPAK Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu başkanlığında toplanan heyet, tarımsal ticaretin dijitalleşmesi ve üreticinin küresel pazardaki rekabet gücü üzerine kritik kararlar aldı. Toplantıda, lisanslı depoculuktan ürün ihtisas borsacılığına kadar tarım piyasasının geleceğini ilgilendiren pek çok stratejik konu masaya yatırıldı. Borsa başkanları, Anadolu çiftçisinin alın terinin modern piyasa şartlarında değer kazanması ve ticaretin şeffaf bir zeminde büyümesi için atılacak adımları detaylandırdı. Karşılıklı istişarelerle geçen oturumda, Anadolu ÜPAK'ın aracı kurum olarak piyasalardaki etkinliğinin artırılması ve borsalar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi. Ev sahibi KTB Başkanı Recep Bağlamış, bölgenin tarımsal potansiyelini ulusal ve uluslararası düzeye taşıma kararlılığında olduklarını belirterek, Anadolu'nun bu büyük birlikteliğinin tarım piyasalarına güven verdiğini ifade etti. Genel Müdür Yavuz İnce'nin operasyonel süreçlere dair sunumunun ardından, heyet önümüzdeki dönemin yol haritası üzerinde tam mutabakat sağladı. Kayseri'den verilen bu güçlü birlik mesajı, tarım ticaretinde Anadolu'nun söz sahibi olma iddiasını bir kez daha tescilledi.

Kayseri Ticaret Borsası'ndaki zirveye; Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Anadolu ÜPAK Genel Müdürü Yavuz İnce katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum

Ünlü muhabir isyan etti: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezarlıkta boğazları kesilmiş halde bulundular! 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı

Mezarlıkta ölü bulunan 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı
Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri soğukları başlıyor, 40 gün sürecek

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri başlıyor, 40 gün sürecek
Kan donduran detaylar! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş

Soğukkanlılığın böylesi! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş
Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Mezarlıkta boğazları kesilmiş halde bulundular! 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı

Mezarlıkta ölü bulunan 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı
Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 9 ölü

Eğlence mekanına gece yarısı silahlı saldırı: 9 ölü
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Forkliftin altında kalan işçi öldü

Çalıştığı fabrikada forkliftin altında kalan işçi öldü
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş'a 2. soruşturma izni! CHP'den jet tepki geldi

Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha
Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi

Camide korku dolu anlar yaşanmıştı! Bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
title