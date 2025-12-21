Tarımın Devleri Kayseri'de buluştu

Anadolu Ürün Piyasası Aracı Kurumu (Anadolu ÜPAK), stratejik yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirmek üzere bölge ekonomisinin kalbi Kayseri'de bir araya geldi.

Toplantı; Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı ve Anadolu ÜPAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Bağlamış'ın ev sahipliğinde, tarım ticaretinin lider isimlerini buluşturdu. Anadolu ÜPAK Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu başkanlığında toplanan heyet, tarımsal ticaretin dijitalleşmesi ve üreticinin küresel pazardaki rekabet gücü üzerine kritik kararlar aldı. Toplantıda, lisanslı depoculuktan ürün ihtisas borsacılığına kadar tarım piyasasının geleceğini ilgilendiren pek çok stratejik konu masaya yatırıldı. Borsa başkanları, Anadolu çiftçisinin alın terinin modern piyasa şartlarında değer kazanması ve ticaretin şeffaf bir zeminde büyümesi için atılacak adımları detaylandırdı. Karşılıklı istişarelerle geçen oturumda, Anadolu ÜPAK'ın aracı kurum olarak piyasalardaki etkinliğinin artırılması ve borsalar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi. Ev sahibi KTB Başkanı Recep Bağlamış, bölgenin tarımsal potansiyelini ulusal ve uluslararası düzeye taşıma kararlılığında olduklarını belirterek, Anadolu'nun bu büyük birlikteliğinin tarım piyasalarına güven verdiğini ifade etti. Genel Müdür Yavuz İnce'nin operasyonel süreçlere dair sunumunun ardından, heyet önümüzdeki dönemin yol haritası üzerinde tam mutabakat sağladı. Kayseri'den verilen bu güçlü birlik mesajı, tarım ticaretinde Anadolu'nun söz sahibi olma iddiasını bir kez daha tescilledi.

Kayseri Ticaret Borsası'ndaki zirveye; Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Anadolu ÜPAK Genel Müdürü Yavuz İnce katıldı. - KAYSERİ